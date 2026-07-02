Säljchef Storkund till Dahl
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2026-07-02
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Vill du leda ett av branschens viktigaste storkundsteam i en organisation där relationer, affärsmannaskap och förändringskraft står i centrum? Nu söker Dahl en trygg och affärsdriven Säljchef som vill vara med och utveckla affären tillsammans med några av Sveriges största kunder inom VVS.
Det här är en nyckelroll i verksamheten där du får möjlighet att leda ett erfaret team, arbeta nära strategiska kunder och leverantörer samt vara en viktig del av den fortsatta utvecklingen av Dahls KAM-affär i Stockholm.
Om rollen
Som Säljchef ansvarar du för ett team bestående av både ute- och innesäljare med fokus på nationella och regionala storkunder. Rollen innebär ett nära samarbete med Dahls centrala KAM-organisation och stora kunder inom bland annat installation, bygg och entreprenad.
Du förväntas vara en aktiv och närvarande ledare i kunddialoger, större projekt och strategiska affärer. Rollen innebär också ett nära samarbete med leverantörer och interna funktioner för att säkerställa hög kvalitet, lönsamhet och långsiktiga relationer.
Primära arbetsuppgifter
Leda och utveckla teamet bestående av ute- och innesäljare
Driva struktur, uppföljning och ett mer proaktivt säljarbete
Säkerställa hög kvalitet i kundbearbetning och affärsutveckling
Arbeta nära centrala KAM-funktionen kring större kundavtal
Delta i strategiska kundmöten och större projekt
Utveckla samarbetet med kunder, leverantörer och interna intressenter
Bidra till förändringsarbete och fortsatt utveckling av organisationenPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
God erfarenhet av att leda och utveckla säljteam inom VS-, installations-, bygg- eller grossistbranschen
Erfarenhet av att arbeta med större kunder och komplexa affärer
God förståelse för projektförsäljning och långsiktiga kundrelationer
Förmåga att arbeta affärsdrivet och strukturerat med uppföljning och resultat
God kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
Vi ser det som starkt meriterande om du kommer från leverantörsledet, grossistverksamhet eller entreprenadsidan och redan har ett etablerat nätverk i branschen.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och närvarande ledare med naturlig pondus samt hög affärsmässighet. Du har lätt för att skapa förtroende, både internt såväl som externt, samtidigt som du trivs i sammanhang där relationer är avgörande för framgång.
Du är prestigelös och arbetar nära dina medarbetare samtidigt som du vågar ställa krav, följa upp och driva utveckling framåt. Rollen kräver också att du är förändringsbenägen och trivs i en verksamhet under utveckling, där du behöver kunna navigera i förändring med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi tror även att du är en person som uppskattar att vara synlig i verksamheten, engagerar dig i kunddialoger och bidrar med energi, struktur samt professionalism i det dagliga arbetet.
Start: Hösten 2026
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid
Placering: Bromma/Årsta, Stockholm
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), https://www.dahl.se/
Bryggerivägen 5A (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dahl Jobbnummer
9988935