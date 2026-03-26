Säljchef/Kontorschef framtida partnermöjlighet
2026-03-26
Vill du bygga, leda och på sikt ta över ett kontor?
Vi söker nu en driven och affärsorienterad säljchef som också vill axla rollen som kontorschef - en nyckelperson med potential att växa in i ett framtida återförsäljaransvar.
Det her er ikke bara ett jobb. Det är en möjlighet att vara med och skapa något eget - med stöd av ett etablerat bolag i ryggen.
Vi är en telefonoperatör och elleverantör med kontor på tre orter: Göteborg, Stockholm och Örebro.
Utöver detta arbetar vi med mötesbokning mot olika mäklarföretag, vilket ger vår försäljningsavdelning spännande och målinriktade möjligheter.
Denna tjänst avser vårt kontor i centrala Örebro, som redan är i drift och har ett team av hungriga, resultatorienterade säljare som väntar på ledarskap och utveckling.
Om rollen
Du får ett helhetsansvar för både försäljning, team och kontorsdrift. Det innebär att du:
Leder och utvecklar säljteamet mot tydliga mål
Rekryterar, onboardar och coachar nya medarbetare
Driver den dagliga verksamheten på kontoret
Säkerställer resultat, struktur och en stark företagskultur
Själv är aktiv i försäljning, affärsutveckling och mötesbokning mot mäklare
På sikt bygger upp och driver kontoret som din egen verksamhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning med dokumenterat goda resultat
Har ledarskap i dig - oavsett om du varit chef tidigare eller är redo att ta steget
Trivs med ansvar och vill påverka på riktigt
Är strukturerad, driven och lösningsorienterad
Har ett starkt affärstänk och drivs av att bygga och utveckla verksamhet
Vill mer än "bara ha ett jobb" - du vill bygga något långsiktigt
Det här erbjuder vi
En nyckelroll med stort mandat och verkligt inflytande
Möjlighet att växa in i en återförsäljarroll
Stöd, system och varumärke från ett etablerat bolag
Tydliga mål och möjlighet till mycket god ersättning kopplad till prestation
En arbetsplats där ambition och utveckling uppmuntras
För rätt person är detta en unik chans att:
Gå från anställd till att på sikt driva egen verksamhet
Bygga ett team och sätta sin egen prägel
Kombinera ledarskap, affär och entreprenörskap
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi letar inte bara efter någon som kan göra jobbet - vi letar efter någon som vill bygga, leda och äga det i framtiden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jonathan@telemer.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobelia AB
(org.nr 556786-6560)
Kungsgatan 10 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Jobbnummer
9820759