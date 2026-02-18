Säljchef / Försäljningschef B2B Telekom & IT
2026-02-18
Telebyrån - en del av Techgruppen
Vill du leda ett hungrigt säljteam i en bransch där affären avgörs på samtal, förtroende och tempo? På Telebyrån hjälper vi företag att förenkla och optimera sin kommunikation med telefoni- och IT-lösningar - och vi guidar kunder genom hela upphandlingen som en oberoende aktör.
Vi arbetar redan med tusentals företag runt om i landet, och över 1000+ företag har tagit steget mot smartare kommunikation med oss.
Som en del av Techgruppen får du stabiliteten från en växande grupp och möjligheten att utveckla affären i gränslandet mellan telekom, IT, säkerhet och nya arbetssätt.
Det här är rollen
Som Säljchef äger du resultatet för vårt B2B-säljteam: riktning, uppföljning, coaching och execution. Du sätter standarden för hur vi jobbar - från första kontakt till stängd affär och nöjd kund.
Du kliver in i en verksamhet med tydligt erbjudande inom telekom och IT, där vi lägger stor vikt vid att förstå varje kunds unika behov och leverera rätt lösning.
Ditt uppdrag
Leda, coacha och utveckla säljteamet mot tydliga mål (KPI:er och kvalitet)
Säkerställa struktur i pipeline, aktivitet och stängfrekvens
Förbättra arbetssätt, manus, rutiner och uppföljning - så att teamet blir vassare varje vecka
Kvalitetssäkra kunddialoger och affärer (högt tempo + hög kvalitet)
Vara operativ i försäljningen vid behov (du kan sälja - och visar vägen)
Vi söker dig som
För att lyckas hos oss behöver du kunna driva sälj i praktiken - inte bara prata ledarskap.
Krav (måste uppfyllas):
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning, gärna per telefon (t.ex. mätbara resultat/KPI:er)
Erfarenhet av att coacha andra i försäljning - som formell chef, team lead eller senior säljare med tydligt ansvar
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från telekom/IT, operatörsavtal, växellösningar eller relaterade B2B-tjänster
Vana att arbeta datadrivet (pipeline, konvertering, aktivitet, snittaffär, retention)
Personlighet vi tror på
Du är resultatorienterad, men bygger hållbara prestationer med struktur och coaching
Du är tydlig och kan sätta krav utan att tappa energi i teamet
Du trivs i ett högt tempo och gillar att vinna - tillsammans
Varför Telebyrån
Du leder en affär där vi är operatörsoberoende och kan guida kunder till bästa alternativ
Du får ett erbjudande som kombinerar telekom + IT, med fokus på att skapa verklig förändring för kunden genom service och användarvänliga lösningar
Du blir del av en organisation som växer och breddar - tillsammans med Techgruppen
Placering & start
Stockholm (Nacka Strand)
Heltid, på plats
Tillträde: 2026-03-01Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Skicka din ansökan och bifoga gärna en kort rad om:
vilket B2B-resultat du är mest stolt över (siffror/KPI:er), och
hur du brukar coacha ett team till högre träffsäkerhet och stänggrad.
Är du redo att leda ett team som ska vinna fler och bättre affärer - varje vecka? Sök nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: aziz@telebyran.se Omfattning
