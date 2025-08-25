Säljchef Finland - Kama Fritid
2025-08-25
Vill du vara med och bygga upp och utveckla KAMAs försäljning i Finland? Gillar du att resa, träffa kunder och skapa långsiktiga relationer? Då kan du vara den vi söker till rollen som Säljchef Finland hos KAMA Fritid - ett bolag med starka varumärken, engagerade kollegor och stor tillväxtpotential!
Om rollen
Som Säljchef Finland får du en nyckelroll i att utveckla KAMA Fritids affärer på den finska marknaden. Rollen utgår från huvudkontoret i Jönköping, där du blir en del av det nordiska säljteamet. Du arbetar tätt ihop med en säljkollega i Finland samt kollegorna från KABE och ADRIA i Vantaa.
Du planerar och genomför kundbesök runtom i Finland - både självständigt och tillsammans med kollegor eller leverantörer och bygger långsiktiga relationer med återförsäljare. En viktig del av jobbet är att skapa struktur och fart i försäljningen.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
• Besöka återförsäljare och presentera nyheter, kampanjer och lösningar
• Följa upp kunder, bygga starka relationer och utveckla återförsäljarnätet
• Genomföra produktutbildningar och kundevent
• Delta på mässor i Finland och övriga Europa
• Planera resor, kampanjer och aktiviteter tillsammans med kollegor i Sverige och Finland
• Utveckla KAMA-butiker tillsammans med säljkollegor och leverantörer
• Bidra till ökad försäljning av tekniska produkter som förtält, campingutrustning och tillbehör
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en relationsskapare som gillar att ta ansvar och vågar driva affären framåt. Du är social, affärsmässig och trygg i att representera ett företag i möten med både kunder och leverantörer. Du tycker om ett varierande jobb med både resor och kontorsdagar och motiveras av att skapa resultat.
Vi söker dig som har:
• Finska som modersmål eller mycket goda kunskaper i tal och skrift (krav)
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
• Ett intresse för försäljning, teknik och/eller fritidsliv
Meriterande är erfarenhet av försäljning, detaljhandel eller branscher som bil, bygg, sport eller liknande. Kunskaper i tyska är också ett plus.
Du erbjuds
• En spännande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
• En gedigen introduktion i Jönköping med produktutbildning hos våra huvudleverantörer (Isabella, Thule, Dometic m.fl.)
• Ett engagerat team med stöttande kollegor i både Sverige och Finland
• Ett varierat arbete med resor, kundbesök, events och mässor
• Goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation
Om KAMA Fritid
KAMA Fritid är en ledande distributör av tillbehör för husvagns- och husbilsmarknaden. Vi är en del av KABE-koncernen och samarbetar med starka varumärken som Thule, Dometic och Isabella. Med huvudkontor i Jönköping, säljkontor i Vantaa samt ett brett nätverk av återförsäljare i Norden, arbetar vi för att ge våra kunder marknadens bästa sortiment och service.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vårt mål är att göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt talanger med rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du att bli anställd direkt hos KAMA Fritid.
VillkorPlaceringsort: Jönköping
Resor: Regelbundet i Finland, samt mässor i Norden och Europa
Start: Enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51149_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9474103