Säljchef
Om Boomr:
Boomr grundades 2002 med ambitionen att erbjuda bättre, effektivare och ekonomiska säkerhetslösningar för företag. Idag har vi utvecklats till att ha cirka 60 anställda och är verksamma i hela landet. Vår organisation har vuxit och idag erbjuder vi ett stort utbud av tjänster som hjälper kunderna i sin vardag. En stor del av vår framgång är vår focus på personalutveckling och trivsel, tillsammans med smarta och innovativa tjänster för företag.
Detta avspeglas inte minst i våra många priser vi erhållit både för vår arbetsplats och våra tjänster flera år i rad.
2023 startar vi i gång ytterligare en avdelning med en ny produkt för företag.
Vi söker nu en säljchef som kan bygga upp vår försäljningsavdelning som kommer att innefatta både en avdelning som säljer över telefon och en avdelning som bokar möten.
Du kommer att arbeta med en larmtjänst som bygger på en ny teknik utvecklad i Sverige.
Vårt larm är enklare att installera, har en smidigare användarvänlighet, ger ett tryggt och säkert skydd för lokalen samt är mer kostnadseffektiv jämfört med de stora konkurrenterna.
Vår produkt är lika konkurrenskraftig i kvalité men till halva priset.
Detta gör produkten extremt attraktiv för våra kunder samt gör den till en tacksam produkt att sälja.
Vi kontaktar små och medelstora företag. Kontakten sker mestadels genom befintliga kunder från Boomr, samt genom bokade möte från vår bokningsavdelning.
Du kommer att börja med en utbildningsmånad där du får utbildning i produkten och interna system. Där efter kommer du att få prova att sälja produkten för att ytterligare lära känna produkt och kunder. När du är klar med utbildningen är tanken att du ska starta igång ett eget säljteam som du utbildar och driver vidare.
Vad vi söker:
Vi söker dig som har arbetat med direktförsäljning sedan tidigare. Du är van att arbeta med telefonen som redskap och har lätt för att prata med människor.
Om du har tidigare erfarenhet av försäljning av larm eller liknande produkt är det ett stort plus.
Vi ser att du har flera års erfarenhet av försäljning sedan tidigare.
Du har ett naturligt och positivt sätt att bemöta andra människor och gillar att prata i telefon med nya människor.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande arbetsplats, med god gemenskap och högt i tak. (både på arbetsplatsen och i organisationen)
Du erhåller en fast lön samt generös provision utan tak.
Du erhåller kontinuerlig utbildning i både försäljning och produkt.
Låter detta intressant för dig så spara inte på din ansökan.
Vår rekrytering sker löpande, välkommen in med din ansökan.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
