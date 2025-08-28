Säljassisten med tyskakunskaper
2025-08-28
Är du redo att vara med och fortsätta befästa vår position som ledande varumärke och tillverkare inom fritidsfordon i Norden, samt som en stark bidragsgivare till vår spännande tillväxtresa internationellt?
Vi söker nu en Salesassistant till vår marknadsavdelning på huvudkontoret i Tenhult, med fokus på främst exportmarknaderna. Vi letar efter dig med känsla för struktur och ordning. Du har ett öga för detaljer och trivs i en operativ roll. Vi ser också att du brinner för kundkontakt och känner stolthet i att leverera tjänster av hög kvalitet. Eftersom mycket av kommunikationen sker med tyska återförsäljare är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i tyska, både i tal och skrift.
Salesassistant Export
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:
Support till återförsäljare
Daglig kontakt med främst utländska återförsäljare
Orderregistrering
Fakturering och kreditering
Avstämning av pågående produktion
Deltagande vid mässor
Du som söker har ett stort intresse för att utveckla både dig själv och ta ansvar inom teamet. Erfarenhet av fordonsbranschen eller arbete i kundorienterade roller är meriterande. Som person trivs du i en operativ roll, är ansvarstagande, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten. Att vara kundorienterad är självklart för dig.
Vårt erbjudande
Ett omväxlande och innovativt teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar. Vi värnar om en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Blomqvist för frågor som rör tjänsten, på nummer 036-393714 eller
HR: Lena Lundholm, för frågor kring rekryteringsprocessen 036-393716
Vi tillämpar en provanställning på 6 månader och tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering är på vårt huvudkontor i Tenhult.
Välkommen att visa ditt intresse genom att skicka in ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi, i samband med rekryteringsarbetet, har tagit ställning till vilka kanaler och marknadsföringsmetoder som används. Vi undanber oss kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
KABE AB är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar med egen utveckling, design och produktion belägen i Tenhult, 10 km utanför Jönköping. KABE tillverkar och säljer husvagnar och husbilar till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE och Affinity. Försäljningen av KABEs produkter sker uteslutande via återförsäljare och KABE har idag över 100 fristående återförsäljare på de bearbetade marknaderna runt om i Europa. KABE har idag c:a 600 anställda och majoriteten har Tenhult som sin bas.
KABE AB ingår i KABE Group och har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen c:a 4 miljarder kronor (2023) och antalet anställda uppgår till drygt 1 000 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap. Ersättning
Fast Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Kabe AB
(org.nr 556075-7832), http://www.kabe.se Arbetsplats
Kabe AB Kontakt
Sales Manager
Peter Blomqvist Peter.blomqvist@kabe.se 036-393714 Jobbnummer
9480824