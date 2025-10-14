Säljare Zoobutik Trollhättan
Trollhättans Hundvård AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan Visa alla butikssäljarjobb i Trollhättan
2025-10-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Hundvård AB i Trollhättan
Djurbutiken, Överby i Trollhättan söker ny medarbetare.
Tjänsten är halvtid med ev möjlighet till mer.
Vi är en mindre djurbutik med fullt sortiment till hund, katt och smådjur. Vi har funnits på Överby sedan 2014.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker en positiv, energisk person som inte är rädd för att hugga i, kunna jobba både självständigt och i grupp.
Tycka det är kul att möta varje kund och hjälpa dom att hitta det dom önskar.
• Butiksskötsel, underhåll, uppackning, påfyllning av varor, städ m.m. ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Du ska ha god erfarenhet att klippa klor på framförallt alla typer av hundar men även katt och smådjur då vi har mycket kloklipp. Vi utför också tass och ansiktsputs.
Kunskap inom foder och tillbehör för hund, katt och smådjur och viljan att hela tiden söka ny kunskap som kommer.
Du som söker får gärna varit med ett tag och samlat på dig livserfarenhet.
Vi intervjuar löpande så tveka inte på att höra av dig.
Vi söker också timanställd med samma kvalifikationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: madde.ericsson@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurbutiken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Hundvård AB
(org.nr 556831-3448)
Ladugårdsvägen 27 (visa karta
)
461 70 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Djurbutiken Trollhättan Kontakt
Ägare
Madeleine Ericsson madde.ericsson@telia.com Jobbnummer
9556962