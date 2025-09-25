Säljare VVS Uppsala/Stockholm Norr
2025-09-25
Var med från start och skapa framtidens VVS!
Nu bygger vi upp vår nya VVS-verksamhet i Sverige - och vi söker dig som vill vara med och forma något stort från grunden. Här får du chansen att kombinera teknik, försäljning och hållbarhet för att skapa smarta lösningar för framtidens villaägare.
Våra kunder ger oss redan toppbetyg inom relining (4,4/5 i nöjdhet) - nu tar vi nästa steg och satsar helhjärtat på VVS.
Din roll som Säljare
Som Säljare inom VVS är du företagets ansikte utåt och driver hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär. Du kombinerar uppsökande försäljning med inkommande förfrågningar, gör tekniska hembesök och guidar villaägare till den bästa lösningen. Rollen är operativ, fri och kundnära, med stora möjligheter att påverka din egen framgång.
Du kommer bland annat att:
Skapa nya kundmöten och affärer
Göra behovsanalyser och tekniska besök
Presentera lösningar och ta fram offerter
Följa upp leads och dokumentera i CRM
Bidra till att nå både personliga och teamets försäljningsmål
Vi söker dig som...
Har driv och tävlingsinstinkt, gillar att göra affärer och bygga långsiktiga relationer
Är social, kommunikativ och förtroendeingivande
Har tekniskt intresse och vill lära dig mer om smarta renoveringslösningar
Är uthållig, målfokuserad och trivs med frihet under ansvar
Har gymnasieutbildning, B-körkort och gärna erfarenhet av fältsälj/direktförsäljning
IT-vana (CRM/offerthantering) och svenska i tal och skrift - engelska eller finska är ett plus
Vi erbjuder
Starkt team & gemenskap - vi stöttar och lyfter varandra Rätt verktyg & utbildning - du får allt du behöver för att lyckas Mållön ca 50 000 kr/mån - och för toppsäljare finns inget lönetak Flexibla arbetstider - frihet under ansvar Friskvårdsbidrag - vi investerar i din hälsa Företagsevent - från kick-offer till lokala teamaktiviteter
Är vi en match?
Är du ärlig och alltid sätter kunden först, gillar att ta stort eget ansvar, ser värdet av att vinna som lag och har modet att utmana dig själv och andra för att förnyas? Då delar du våra grundläggande värderingar! Läs mer om vår kultur här: https://renoa.se/jobba-hos-oss/
