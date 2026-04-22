Säljare Vilt & Fisk - Stockholm
2026-04-22
Vill du vara med och bryta ny mark inom hemförsäljning? Då ska du jobba med oss på Viltbilen!
Viltbilen och Gläntans viltkött har gått ihop. Vi säljer och levererar ekologiskt, hängmörat kvalitetskött från frilevande svenskt vilt och fisk till privatpersoner.
Viltkött är enligt Världsnaturfonden det enda klimatvänliga köttet. Vårt kött kommer från svenskt frilevande vilt. Köttet är därför fritt från antibiotika och bekämpningsmedel.
Vi vill att fler ska få tillgång till detta fina kött och söker nu hemförsäljare till olika distrikt i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (KRAV)
Talar flytande svenska
Gillar att träffa människor och bygga kundrelationer
Värdesätter samarbete och ett bra team
Ser möjligheter med provisionslön
Vi erbjuder dig:
Marknadsmässig provisionslön
Eget distrikt - Områdeschef
Behovsanpassad utbildning
Fint kontor med säljaktiviteter och event
Flexibla arbetstider - Exempel: Vardagar 16.00-21.00 och/eller Helger 10-17
Vad innebär tjänsten:
Varje säljare får ett distrikt som man bearbetar själv. Man kör en snyggt loggad och eldriven skåpbil, försedd med frys som är fylld med våra fina varor.
Vi har provsmakningar regelbundet så att du kan berätta om varorna med ärlighet och tyngd.
Lönen är helt provisionsbaserad. När du arbetat upp ditt kundregister bör du kunna nå 40 000 kr/mån (heltid). Du får dessutom provision för de leveranser du gör inom ditt distrikt från onlineförsäljningen, vilket ger ytterligare möjligheter att bearbeta en kund.
Vårt fina och nyrenoverade kontor ligger 700 meter från Högdalens T-bana.
Låter detta intressant? Skicka då in ditt CV och några rader om dig själv till oss på mail.
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida: https://viltbilen.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: jobb@viltbilen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viltbilen & Gläntan AB
(org.nr 559455-8735) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9870519