Säljare Vattenreningsutrustning Uddevalla -Strömstad
2026-01-16
Tjänsten som söks är belägen mellan Uddevalla och strömstad Vi ser helst att du är bosatt i närheten av detta område.
JMS Vattenrening AB marknadsför och säljer vattenreningssystem till i huvudsak enskilda hushåll med egen vattentäkt. Kunderna erbjuds rådgivning och kompletta installationer med efterföljande service. JMS finns för närvarande representerade på ett 20-tal orter med huvudkontor i Örebro.
Efterfrågan på rent vatten och god service ökar och därför anställer vi nu ytterligare en säljare med Distrikt mellan Uddevalla- Strömstad, vi ser helst att du är bosatt i närheten av detta område Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att bearbeta befintliga kunder samt uppsöka nya kunder. Du får en väl beprövad och lyckosam arbetsmetodik att arbeta efter.
• Ditt arbete kommer till stor del att bestå av att sälja in våra produkter till slutanvändare
• Körkort är ett krav
• Fast månadslön + resultat lön
• Heltid / tillsvidare
Vem är du?
• Vi söker dig med ett starkt driv och som vill ha ett omväxlande arbete. Du kommer också att få vara med att fortsätta bygga upp och stärka JMS Vattenrening på den svenska marknaden.
• Vi strävar efter att ha branschens mest kompetenta medarbetare och värdesätter egenskaper som stort engagemang, hög ambition och en stor egen drivkraft.
• Du är dessutom ansvarsfull, flexibel och tycker om att samarbeta med dina övriga kollegor.
• Du som person är en som gillar att lära dig nya saker och med stor nyfikenhet lösa kundernas specifika önskemål.
JMS Vattenrening ger dig möjlighet att utvecklas som säljare i en expansiv framtidsbransch med goda karriärmöjligheter.
Låter det här som något du vill lyckas inom?
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa Karl-Henrik på 0303-771313
Vi vill ha din ansökan med personligt brev och din CV snarast.
Skicka din ansökan till:Karl-henrik.rinne@jms-vattenrening.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KHR Vattenrening AB
(org.nr 559166-9279) Kontakt
Distriktschef
Karl-Henrik Rinne karl-henrik.rinne@jms-vattenrening.se 0303-771313 Jobbnummer
9688142