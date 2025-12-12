Säljare Västra Götaland
NCH Europe, LLC, USA (Sverigefilialen) / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NCH Europe, LLC, USA (Sverigefilialen) i Göteborg
, Jönköping
, Kalmar
, Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi söker Dig som brinner för affärer och kundkontakt
Vill vara med och skapa historia på vår fortsatt spännande resa inom NCH Europe affärsområde Industrial. Du har passion och glädje för försäljning och kundrelationer - du får gärna ha en "let's go get it" attityd. För rollen är det inget krav att du har erfarenhet av underhåll eller försäljning sedan tidigare, men gärna bevisade goda resultat i tidigare roller och att du bor i Västra Götaland området med omnejd.
Vilka är NCH?
Kanske är du ny i branschen och känner inte till oss sedan tidigare. NCH Corporation är ett globalt företag med familjekänsla, som erbjuder samma fördelar som ett internationellt företag med de personliga relationerna som ett litet företag. NCH Europe ingår i den internationella koncernen NCH Corporation. Vi bygger relationer med kunder inom olika industrier med underhållslösningar och tillhandahåller förstklassiga produkter och mycket mer. Med mer än 8 500 anställda över hela världen och verksamhet på flera kontinenter, är vi en perfekt plats för dig att visa vad du går för när du utvecklas, växer och formar din karriär.
Vad innebär rollen?
Det här är ett säljjobb som skiljer sig från mängden. Vår grundvärdering är "people doing business with people". Vi är en värderingsstyrd organisation med högpresterande och stödjande arbetskultur. Som säljare på NCH Europe inom plattformen Industrial, kommer du att vara ute och besöka våra kunder för att ta reda på hur vi kan skapa värden till deras verksamhet. Du trivs lika bra på verkstadsgolvet som du gör på kundens kontor.
Även om du har titeln säljare behöver kunden se dig som en partner under hela säljprocessen. Detta innebär en varierande vardag som ställer krav på effektivitet och eget driv. Du representerar och demonstrerar några av branschens bästa produkter. Det handlar om att förstå kundens verksamhet och hitta lösningar för deras behov. För att uppnå detta krävs det att du bygger upp ett brett kontaktnät hos kunden och är duktig på att bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder dig:
Ett internationellt och innovativt företag med högkvalitativa premiumprodukter.
En introduktion med successiv upptrappning i kompetensutveckling, med praktiskt arbete ute i fält där du får coaching och stöd av din närmaste försäljningschef.
En unik kombination av självständighet och kamratskap där du är en del av ett team.
En roll med utvecklingsmöjligheter och karriärplan
Marknadens främsta CRM-system - Salesforce
Bilersättning och kollektivavtal
Vi önskar att du:
Har en "go get it" attityd med en medryckande energi. Din personlighet kommer att vara avgörande för rollen.
Är van vid att arbeta självständigt men uppskattar också att bidra och utvecklas i ett vinnande team.
Trivs med människor och tycker det är roligt att bygga relationer med nya och befintliga kunder.
Pratar och skriver flytande svenska samt har bra kunskaper i engelska.
Har en komplett gymnasieexamen
Har grundläggande datorkunskaper
Eftergymnasiala studier är meriterande
Har B-körkort
Tycker du om att träffa människor och bygga relationer? Inte rädd för att bli lite smutsig om händerna och dessutom är morgonpigg? Då är det här verkligen något för dig!
Tveka inte att ansöka redan idag. Ansökningarna hanteras löpande.
För mer info om tjänsten är du välkommen att ringa Erik Karhu på 070-281 0560.
Skicka ditt CV och din ansökan så snart som möjligt till erik.karhu@nch.com
. Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: erik.karhu@nch.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare, Industrial". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCH Europe, LLC, USA (Sverigefilialen)
(org.nr 516402-0363), https://www.ncheurope.com/se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCH Europe Kontakt
Nordisk HR Chef
Erik Karhu erik.karhu@nch.com 0702810560, 0709138603 Jobbnummer
9642859