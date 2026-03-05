Säljare till Willab Garden Munkedal
2026-03-05
Vill du guida och inspirera våra kunder i viktiga beslut när de planerar sitt trädgårdsrum?
Nu söker vi en säljare till vårt showroom i Munkedal i en inspirerande miljö där vårt sortiment möter kundens dröm om nya trädgårdsrum. Det här är en roll för dig som vill kombinera service, relationer och kvalificerad rådgivning. Du är en central Touch Point i kundens upplevelse, och ditt sätt att lyssna och guida gör stor skillnad i deras beslutsprocess.
Om Willab Garden
Willab Garden är ett familjeägt företag som har varit verksamt i över 40 år och fortsätter att växa. Huvudkontor, centrallager och produktion finns i Östra Karup, strax utanför Båstad. Hos oss präglas arbetsmiljön av engagemang, trivsel och ett starkt entreprenörskap. Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team!

Publiceringsdatum: 2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du att:
möta upp kunden där de tar kontakt med oss, såväl i butik som online
hålla i kunddialogen genom hela processen
identifiera vilka anpassningar som behövs utifrån kundens förutsättningar
skapa och följa upp offerter
ge svar på frågor kring produkter och lösningar
Arbetstid: Kvälls- och helgarbete förekommer enligt schema.
Vem är du?
Rollen passar dig som tycker om att skapa relationer, trivs när det händer mycket och gärna kombinerar rådgivning med försäljning. En viktig del av arbetet handlar om att förstå kundens förutsättningar, har du en teknisk/praktisk förståelse är det ett plus.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
dokumenterad erfarenhet av försäljning eller rådgivande kundkontakt
förmåga att läsa och förstå konstruktionsritningar
lösningsorienterad inställning och förmåga att arbeta självständigt
god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
föräldravikariat maj 2026-september 2027 och kollektivavtal via Unionen
produktutbildning och introduktion i sortiment, system och arbetssätt
ett varierat arbete i flera kundkanaler - telefon, mejl, online-möten och showroom

Så ansöker du
Ansökan görs via extern webbplats. Använd länken i annonsen, fyll i formuläret, bifoga CV och Personligt brev.
Har du frågor? Kontakta Linda Olsson, 0524-12096.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
http://www.willabgarden.se
455 91 MUNKEDAL

Kontakt
Teamchef Munkedal
Linda Olsson
linda.olsson@willabgarden.se

Jobbnummer
9778608