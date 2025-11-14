Säljare till VVS & Badrumsproffsen i Stenungsund
Butikssäljarjobb / Stenungsund
2025-11-14
VVS & Badrumsproffsen söker en kreativ säljare med känsla för design
Har du erfarenhet från VVS-branschen och ett öga för färg, form och funktion?
Vill du arbeta i ett företag som brinner för att skapa snygga, smarta och hållbara badrum - från idé till färdigt resultat?
Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som säljare hos VVS & Badrumsproffsen blir du en nyckelperson i mötet med våra kunder.
Du hjälper dem att förverkliga sina badrumsdrömmar genom att möta och guida kunder i butik och via offertförfrågningar. Rita och visualisera badrum i moderna ritprogram. Ge råd kring design, material, färg och form. Samarbeta tätt med våra montörer och projektledare för bästa resultat.
Vi söker dig som har erfarenhet från VVS-branschen eller närliggande område. Har intresse och känsla för design. Är social, serviceinriktad och lösningsorienterad. Trivs med att arbeta i ett engagerat team och ta eget ansvar.
Om oss - VVS & Badrumsproffsen i Stenungsund
Hos VVS & Badrumsproffsen är vi stolta över att vara proffs på både VVS och badrum.
I vår 600 m2 stora badrumsutställning och VVS-butik i Stenungsund erbjuder vi allt inom bad och VVS - för både privatpersoner och företag.
Med många års erfarenhet i branschen har vi byggt upp en djup kunskap om våra produkter, material och lösningar. Vår styrka ligger i att kombinera teknisk kompetens med känsla för design, så att varje kund får det bästa av två världar - funktion och form.
Hos oss är ingen kund för liten och inget projekt för stort. Oavsett om det handlar om en komplett badrumsrenovering, en ny pump, varmvattenberedare eller en reservdel till wc-stolen, möter vi varje kund med samma engagemang och vilja att hjälpa till.
Vi finns i Herberts Rörs tidigare lokaler - men med nytt driv, nya idéer och samma passion för kvalitet och service.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med fast anställning
En trygg och inspirerande arbetsplats i ett växande företag
Möjligheten att påverka och utvecklas - både som person och yrkesproffs
Låter det som dig?
Skicka din ansökan redan idag och bli en del av VVS & Badrumsproffsen - där varje detalj räknas.
Rekrytering kommer att ske fortlöpande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122) Arbetsplats
