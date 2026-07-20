Säljare till Verisure i Timrå
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2026-07-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad och samtidigt får möjlighet att utvecklas – både personligt och professionellt? Nu söker vi drivna och sociala personer som vill bli en del av vårt team i Timrå. Tidigare säljerfarenhet är inget krav – vi söker rätt inställning och viljan att lära sig.
💼 Om rollen
Som säkerhetssäljare hos Verisure hjälper du familjer och privatpersoner att skapa ett tryggare hem. Du genomför kundmöten, erbjuder rådgivning och presenterar våra smarta säkerhetslösningar.
Du ansvarar för hela affären – från första kontakt till avtal – men jobbar alltid nära ett team som ger stöttning, coachning och pepp.
💡 Vi erbjuder
✅ Marknadskraftig grundlön och en attraktiv provisionsmodell utan tak✅ Tjänstebil✅ Gedigen onboarding och löpande säljträning✅ Tydlig karriärstege och goda utvecklingsmöjligheter✅ Trygg anställning i ett stabilt och internationellt företag✅ Säljtävlingar, gemenskap och firanden när vi når mål
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Talar och skriver flytande svenska
Är ostraffad i belastningsregistret
Är social, förtroendeingivande och trivs med att möta människor
Är driven, positiv och gillar att jobba mot mål tillsammans med andra
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
🌍 Om Verisure
Vi skyddar över 6 miljoner kunder i 18 länder och är Europas ledande aktör inom smarta säkerhetslösningar. Hos oss möts trygghet, innovation och stark teamkänsla. Här blir du en del av något större.
📩 Ansök redan idag!
Rekrytering sker löpande – vänta inte med din ansökan.
Av GDPR-skäl tar vi inte emot ansökningar via mejl – men frågor är välkomna till jobb@verisure.se
(ange Sundsvall i ämnesraden).
👉 Läs mer på vår karriärsida eller följ oss på Instagram.
Välkommen till Verisure – där trygghet, utveckling och teamanda möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
852 38 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Annie Agouda Annie Agouda jobb@verisure.se Jobbnummer
10007577