Säljare till Växjö

2025-09-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Växjö
, Uppvidinge
, Hylte
, Tingsryd
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Är du redo att nå nya höjder? Bli toppsäljare hos oss!
Har du en passion för försäljning och drömmer du om en karriär där dina prestationer verkligen gör skillnad? Är du målmedveten och motiveras av att nå toppresultat? Då kan du vara vår nästa toppsäljare! Vi på Verisure är är stolta över att skydda över 5,4 miljoner hushåll världen över. Vi är även Europas ledande leverantör av smarta säkerhetssystem för hem och företag. Vi satsar på din personliga och professionella utveckling och erbjuder en arbetsplats där innovation och kundfokus står i centrum. Hos oss kan du bidra till ökad trygghet i människors liv dagligen - ta chansen och sök redan idag!
Vi erbjuder dig:
* En stark säljkultur, teamkänsla och engagerade kollegor
* Onboarding i världsklass
* Garantilön och attraktiv provisionsstege
* Mållön: 32 000 - 40 000 kr
* Attraktiva karriärmöjligheter
* Arbetsbil
Säljtävlingar med extraordinära priser och resor
Du kommer att arbeta ute på fältet, där du aktivt möter privatpersoner i deras hem för att förstå deras specifika behov och förväntningar. Du ansvarar för hela säljprocessen, vilket inkluderar att boka möten, genomföra kundbesök, identifiera kundens behov och presentera skräddarsydda lösningar, samt slutföra avtalsskrivningen. Din uppgift är inte bara att sälja produkter, utan även att skapa en trygghet och förtroende för varje kund. Genom att erbjuda personlig säkerhetsrådgivning och kombinera din expertis med vår innovativa teknik hjälper du kunderna att skydda det som är viktigast för dem - deras hem och familjer.
Vi söker dig som:
Tack vare vårt introduktionsprogram i världsklass behöver du inte ha tidigare erfarenhet av försäljning eller säkerhet. Har du drivet och viljan att lära dig, så ger vi dig alla verktyg du behöver för att lyckas. Däremot så tror vi att en framgångsfaktor för att du ska lyckas i denna roll är att du har ett stort kundfokus och drivs av att arbeta mot högt uppsatta mål. Du värdesätter teamwork och förstår vikten av att arbeta tillsammans. Vårt fokus är hela tiden att bli bättre än vi var igår - och det gäller både på individnivå och som team. Vi letar efter någon som inte bara nöjer sig med att göra ett bra jobb, utan som alltid strävar efter att göra det lilla extra för att nå framgång.
Utöver det söker vi dig som:
• Har B-körkort (obligatoriskt krav)
• Kan arbeta måndag-torsdag 13-21 och fredagar 9-18
• Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande
• Är fri från anmärkningar i belastningsregistret och hos UC
Skicka in din ansökan idag, med endast CV:
Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.
Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.
Läs gärna mer om oss på vår Karriärsida eller följ oss på vår Instagram.
Har du frågor? Kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
. Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
