Säljare till Västkustens Konstruktionsbyrå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-23
Är du en driven säljare som vill utvecklas och växa i din roll? Har du ett intresse för teknik och vill hjälpa kunder att hitta smarta, innovativa lösningar? Då har vi tjänsten för dig!
Västkustens Konstruktionsbyrå kombinerar lång erfarenhet med modern teknik för att skapa konstruktioner som håller över tid. Oavsett om det gäller bostäder, kommersiella byggnader eller specialprojekt levererar de konstruktionsberäkningar och projektering med mycket hög kvalité tillsammans kombinerar dem detta med innovativa tekniska lösningar. De förvandlar dina idéer till trygga, hållbara och kostnadseffektiva byggprojekt.
Bland deras produkter finns NevoSens - ett smart system för övervaka konstruktioner i realtid. Nevosens hjälper fastighetsägare att förebygga skador och hålla kostnaderna under kontroll. Läs mer om NevoSens på www.nevosens.se.
Som Säljare hos Västkustens Konstruktionsbyrå arbetar du under namnet Nevosens med försäljning av olika tekniska lösningar som är egenutvecklade av bolaget själva. Nevosens erbjuder system till fastighetsägare, industrier och andra verksamheter som vill effektivisera och automatisera sina flöden med hjälp av smart teknik. Med ett egenutvecklat IoT-system finns det i princip inga begränsningar för vilka marknader bolaget kan nå. I rollen ansvarar du för hela säljprocessen - från prospektering och första kundkontakt till att etablera långsiktiga relationer och driva affärer i mål. Arbetet innebär både aktiv försäljning via telefon och digitala kanaler samt kundbesök och deltagande på mässor för att skapa nya affärsmöjligheter. Du är kundens främsta kontaktperson, ger rådgivning kring tekniska lösningar och säkerställer att varje projekt genomförs professionellt och kostnadseffektivt.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och du får en anställning hos Västkustens Konstruktionsbyrå. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda under kontorstider. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överrenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning
Har B-körkort
Talar och skriver flytande i svenska såväl som engelska
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet inom sälj från industri eller fastighetsbranschen
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att lyckas som Säljare behöver du vara driven och målmedveten, med en stark vilja att hela tiden utvecklas och nå resultat. Du trivs i en roll där eget ansvar och initiativtagande är centralt och du har en naturlig förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Du är hungrig på framgång, vågar ta utmaningar och ser varje situation som en möjlighet att växa. Samtidigt är du lyhörd och kundfokuserad, du förstår deras behov och kan omsätta dem i konkreta lösningar som skapar värde.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
