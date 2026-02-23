Säljare till vårt Inhouse-Team
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en tävlingsmänniska som drivs av att skapa resultat? Då är rollen som Innesäljare på Sector Alarm helt rätt för dig!
Din nya vardag
Som innesäljare är du en viktig del av vårt vinnande säljteam. Du kontaktar kunder som redan visat intresse för våra larmlösningar och hjälper dem att ta nästa steg mot ett tryggare hem. Här handlar det om att lyssna, hitta rätt lösning och stänga affären - och känna kicken när du når (och slår!) dina mål.
Det här får du hos oss
Riktigt bra betalt - fast lön plus provision, utan tak.
Karriärmöjligheter - vi är utsedda till Årets Karriärföretag 11 år i rad.
Stark teamkänsla - vi peppar varandra, firar framgångar och har kul på vägen.
Trygg start - en gedigen introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet.
Vem är du?
Vi tror att du gillar att sälja och älskar att se resultat av ditt arbete. Du är social, orädd och bra på att bygga förtroende i samtal. Har du erfarenhet av telefonförsäljning eller CRM är det ett plus, men inget måste - vi lär dig gärna. God svenska och engelska, både i tal och skrift, behövs.
Om Sector Alarm
Vi skyddar hem och familjer över hela Europa - och vi satsar lika mycket på våra medarbetare som på våra kunder. Hos oss utvecklas du, utmanas och växer. Vi jobbar nära varandra, är öppna och hjälpsamma och firar framgångar tillsammans.
Praktiskt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Start enligt överenskommelse.
Placering: vårt toppmoderna huvudkontor i Citygate, Göteborg.
Sök nu! Vi intervjuar löpande, så skicka in ditt CV och en kort motivering direkt via vår ansökningslänk (vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.)
Har du frågor? Kontakta Karin Hällås på karin.hallas@sectoralarm.se
eller 073-370 32 56.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.

Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Fabrikstorget 1
)
412 50 GÖTEBORG
9757469