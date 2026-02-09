Säljare till välkänt el-bolag
2026-02-09
För dig med eller utan tidigare erfarenhet av att sälja elavtal.
Hos oss får du en tydlig och trygg garantilön och ersättningsmodell där du får betalt för varje genomfört sälj, oavsett om kunden senare väljer att ångra sitt avtal. Det innebär att du alltid får ersättning för ditt arbete genom bruttosälj, något som är ovanligt i branschen och skapar både trygghet och förutsägbarhet i din lön.
Vi tror på rättvisa villkor, transparens och att du ska kunna fokusera på att göra ett bra jobb - utan oro för utebliven ersättning.
Vad vi erbjuder,
Grantilön + Generös provision + Månadsbonus - Du får betalt för ditt resultat!
Omfattande utbildning och daglig coaching. Vi ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Stora karriärmöjligheter. Vi tror på intern utveckling och erbjuder konkreta vägar för att växa.
Ett energiskt team. Bli en del av en positiv och drivande arbetsmiljö!
Vi söker dig som,
Är en kommunikativ person som talar flytande svenska, både muntligt och skriftligt.
Är målinriktad och har en vilja att nå resultat.
Vill utvecklas och bygga en framgångsrik karriär inom försäljning.
Har möjlighet att arbeta heltid, måndag till fredag.
Har ingen erfarenhet av försäljning? Inga problem! Vi tror på din potential och ger dig all utbildning du behöver för att lyckas.
Om HomeCall Sweden HomeCall grundades 2017 och har snabbt etablerat sig som en ledande aktör inom försäljning och kundservice. Vi erbjuder en dynamisk och entreprenörsdriven arbetsmiljö där vi värdesätter våra medarbetare och deras utveckling. Hos oss får du möjlighet att jobba med stora varumärken och bidra till att skapa framgång både för företaget och för dig själv.
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare. Lön: Garantilön + provision + månadsbonus Schema: Kontorstider, Måndag-fredag.
Förmåner:
Bonus
Provisionslön
Företagsevent
Professionell utveckling
OBS. Jobbet är baserat i Stockholm. Bor du här eller har möjlighet att flytta? Då är du varmt välkommen att ansöka!
