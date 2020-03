Säljare till väletablerat projekt - Impressive Relations Sweden AB - Säljarjobb i Östra Göinge

Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Östra Göinge2020-03-16Impressive Relations är en fullservicebyrå som erbjuder en rad tjänster inom affärsområdena Sales, Retail och Staffing. Inom våra affärsområden RETAIL, STAFFING och SALES erbjuder vi specialistbemanning för Retail, fysisk försäljning samt marknad- och försäljningsuppdrag. Våra uppdrag bedrivs idag över hela landet och vi hjälper dagligen företag att nå sina mål. Under 2018 hade vi ett kundintag på över 42 000 kunder till våra partners och uppdragsgivare. Via våra ständigt växande kanaler och affärsområden möter, träffar och samtalar vi med tusentals konsumenter och företag varje dag. Våra värderingar präglas av entreprenörskap, öppenhet och en vilja att alltid skapa ett Impressive intryck för våra kunder och uppdragsgivare.TjänstebeskrivningImpressive Relations har inlett ett samarbete med Fortum, en av de snabbast växande aktörerna på den svenska elmarknaden. Fortum är ett av Sveriges största elföretag som har sitt säte i Finland. Vi kommer genom starka kampanjer att hjälpa Fortum att öka kundintaget och leverera en stark helhetsupplevelse för kunderna. Vårt uppdrag är att kontakta, förmedla och sälja Fortums olika tjänster till privatpersoner.Vi söker dig som har lätt för att ta kontakt och föra samtal med nya människor. Du älskar det sociala och motiveras av att uppnå bättre resultat. För att kunna förmedla Fortums fördelar och skapa ett värde för kunden behöver du ha en pedagogisk ådra. Som säljare hos oss är du självgående och strävar alltid efter att utvecklas.Vi vill ha med dig som drivs av att arbeta med människor och som har målsättningen att alltid ge bästa möjliga service till kunder. Det är meriterande om du har jobbat med försäljning tidigare.Kompetens- & erfarenhetskrav:18 år fylldaTidigare erfarenhet av F2F-försäljning är meriterandePositivInformativEnvisKarismatiskSjälvgåendeVärdefulla egenskaper:Du är en ödmjuk och arbetsvillig person med starkt driv.Du är en strukturerad person med goda värderingar och höga ambitioner.Du tar stort eget ansvar för dina uppgifter och är noggrann med att leverera enligt uppsatta mål.Du är en glädjespridare.Vi erbjuder:Fast timlönProvision per säljProdukt- och säljutbildningCoachning och stödMöjlighet att utvecklas som säljareVi erbjuder både heltid- och deltidstjänster. Du anställs tillsvidare, med 6 månaders provanställning.Är du redo att sätta fart på karriären?Anställning sker löpande och du anställs i Östra Göinge omnejd.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-03-16Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-30IMPRESSIVE RELATIONS SWEDEN AB5152897