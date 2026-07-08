Säljare till Uddevalla med omnejd
Skånemejerier Försäljning AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-07-08
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånemejerier Försäljning AB i Uddevalla
, Skövde
, Hjo
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du representera några av Sveriges mest älskade varumärken på ett lokalt företag och få möjlighet att utveckla din karriär i en global koncern? Vi söker nu en säljare till distriktet som sträcker sig mellan Strömstad och Kungälv.
Vi erbjuder Som säljare hos oss och som en del av världens största mejerikoncern, Lactalis Group, får du här möjlighet att kombinera det lokala med det globala och arbeta med välkända varumärken som Skånemejerier, Allerum, Bravo, Lindahls, Salakis, Président och Galbani. Vi värnar om arbetsglädje, gott ledarskap, givande samarbeten och en välkomnande, stabil och inkluderande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter I denna nyckelroll kommer du att arbeta med införsäljning av vårt bassortiment, lansering av nyheter och säkerställande av säljcyklernas volymer. Rollen som säljare innebär nära samarbete med våra kunder och ett stort ansvar för att våra produkter når ut till marknaden med rätt kvalitet och volym. Du kommer driva våra kategorier Ost, Mejeri och Juice i butik och du kommer säkerställa att våra mål för distribution och försäljning nås.
I denna roll utgår du hemifrån. Lämplig bostadsort är inom distriktet.
Som säljare ansvarar du också för att:
Planera och genomföra besök hos kunder samt följa upp säljcykler enligt företagets riktlinjer
Implementera nyheter och säkerställa rätt sortiment och utrymme enligt avtal och planogram
Verka för att driva bassortiment och tilläggssortiment
Sälja in kampanjer och driva synlighet i butiker för att öka försäljningen
Hantera beställningar och säkerställa lagerstatus
Optimera försäljningen genom kategoristyrning och kontinuerlig analys av marknadens behov
Vara en ambassadör för Skånemejerier
Vad har Jonas Franke, Regional Field Sales Manager, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag har haft förmånen att jobba på Lactalis/Skånemejerier sedan 2011. Mina ansvarsområden under dessa år har varit KAM, storkund/grupperingsansvarig och senaste åren regional försäljningschef. På Skånemejerier får du jobba med internationella samt nationella ledande varumärken samt att du i detta företag har väldigt bra utvecklingsmöjligheter."Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Har erfarenhet av försäljning, gärna från dagligvaruhandeln eller butik
Är målinriktad, självgående och strukturerad
Har en god kommunikativ förmåga och gillar att bygga relationer
Har gymnasieutbildning som grund och gärna relevant erfarenhet från branschen
Övrig information På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester.
Kontakt och ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Victor Gustafsson. Du når Victor på victor.gustafsson@intensogruppen.se
.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037298-2092217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånemejerier Försäljning AB
(org.nr 556120-5245), https://ledigajobb.skanemejerier.se
Boplatsgatan 6 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Skånemejerier Jobbnummer
9996790