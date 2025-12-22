Säljare till Tryggsam - utvecklas med oss!
2025-12-22
Plats: Alvik, Gustavslundsvägen 135 Arbetstid: 09.00-18.00, måndag-fredag Lön: Garantilön + provision
Om TryggsamPå Tryggsam skapar vi trygghet i människors vardag genom smarta och enkla trygghetslösningar. Vi växer snabbt och söker nu fler drivna säljare som vill utvecklas - både som personer och i karriären.
Här får du arbeta i ett energifyllt team med en kultur som bygger på gemenskap, målmedvetenhet och personlig utveckling. Du får utbildning, coachning och dagligt stöd för att lyckas i din roll.
Din rollSom säljare hos oss kommer du att:
Ha daglig kontakt med kunder och hjälpa dem att hitta rätt lösning.
Arbeta mot tydliga mål - och fira framgångarna tillsammans med teamet.
Utvecklas inom försäljning och kommunikation varje dag.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver kunna.
Vi erbjuder
Garantilön + attraktiv provision (ingen övre gräns).
Utbildning och coachning - du växer snabbt i rollen
Karriärmöjligheter - vi rekryterar gärna internt.
Modern arbetsmiljö i våra fräscha lokaler i Alvik.
Ett team med energi, skratt och vinnarkultur.
Vi söker dig som
Är social, driven och gillar att prata med människor.
Motiveras av resultat och vill utvecklas.
Har ett positivt mindset och vill vara en del av ett starkt team.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), https://karriar.tryggsam.se
167 51 BROMMA Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Alba Ekenberg alba.ekenberg@tryggsam.com 0735460559 Jobbnummer
9660822