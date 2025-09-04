Säljare till Trecom
2025-09-04
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av ett team och gemenskap? På Trecom får du chansen att utvecklas i en fartfylld miljö där driv, engagemang och resultat står i fokus. Vi är en av Sveriges största återförsäljare inom telekom och samarbetar med samtliga operatörer på marknaden, dessutom har vi vår egen växelplattform. Vårt mål är att hjälpa företag hitta de bästa kommunikationslösningarna för deras behov, och nu söker vi fler toppsäljare! Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med erfarenhet av försäljning som trivs i högt tempo och drivs av resultat. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer. I rollen kontaktar du dagligen nya och befintliga kunder via telefon och möten, analyserar deras behov och erbjuder rätt lösning. Du har eget ansvar, men arbetar nära teamet för att gemensamt och individuellt nå uppsatta mål.
Vi söker dig som
Är målinriktad och drivs av att nå och överträffa resultat.
Har god datorkunskap, ett intresse för försäljning och vill växa i rollen.
Är kommunikativ, social och trivs med telefonen som främsta verktyg.
Kan flytande svenska.
Vi erbjuder dig
Utbildning och coachning för att utvecklas inom försäljning.
Anställning: Heltid med provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning.
Arbetstider: Måndag-Fredag 08-17.
Lönemodell: Hög provision (kan kombineras med fast lön + provision)
Arbetsplats: Ett modernt kontor mitt i centrala Göteborg, nära till allt.
Redo att ta steget? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Trecom! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Partner Communication AB
(org.nr 556964-8248), http://www.trecom.se Arbetsplats
Trecom Kontakt
Vendela Telles vendela.telles@trecom.se Jobbnummer
9492873