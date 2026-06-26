Säljare till TioTak
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-06-26
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Vill du vara med och utveckla framtidens lantbrukstak tillsammans med ett starkt och växande team?
På TioTak AB söker vi nu en säljare med placering i Jönköping län/Östergötlands län som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt. I rollen får du ett stort eget ansvar, frihet i vardagen och möjlighet att skapa långsiktiga kundrelationer inom en nisch där TioTak är marknadsledande. Regionen är under stark utveckling och vi behöver dig som vill ta den till nästa nivå.
Hos oss värdesätter vi engagemang, ansvarstagande och ett genuint affärsdriv. Här blir du en viktig del av ett prestigelöst, snabbfotat och försäljningsfokuserat team där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Hos TioTak får du alla förutsättningar att lyckas och vi söker nu dig som vill ta chansen!
Läs mer på www.tiotak.sePubliceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som säljare hos TioTak ansvarar du för hela säljprocessen, från första kontakt till signerat avtal. Du arbetar strukturerat enligt vår tydliga säljmodell, där största fokuset ligger på att skapa långsiktiga affärer genom god kunddialog och högt förtroende. Rollen innebär regelbundna resor inom Jönköping län/Östergötlands län och angränsande regioner i samband med kundbesök, därför ser vi gärna att du utgår från området.
Du arbetar bland annat med:
Prospektering och kundbearbetning
Kundbesök och uppmätning av tak på plats i samband med offertlämning
Deltagande på mässor, relevanta affärsnätverk och bearbetning av inkommande leads
Att driva affärer genom hela processen, ofta med möjlighet att räkna och slutföra affären direkt hos kund
Att dokumentera, strukturera och följa upp offerter och aktiviteter
Många kunder och prospekt känner till vårt varumärke sedan tidigare och kommer någon gång vara i behov av våra tjänster, vilket innebär en väldigt tacksam och positiv försäljningsupplevelse där du snabbt får möjligheten att etablera en affärsrelation.
Du ingår i ett säljteam med skickliga och hjälpsamma kollegor runtom i landet och rapporterar till försäljningschef. På veckobasis följer ni upp utfallet av aktiviteter, offerter och försäljning, och formulerar gemensamt kommande veckas försäljningsmål.
Det här är en roll med stort utrymme för egna initiativ och hög grad av frihet under ansvar; perfekt för dig som drivs av att göra affärer och uppskattar att vara ute hos kund. Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av försäljning, gärna mot lantbruk, men ditt driv och din förmåga att skapa relationer är viktigare än tidigare branscherfarenhet. Du är självgående, resultatfokuserad och trivs i en roll där du själv planerar dina dagar.
Vi tror att du har:
Gymnasial utbildning
God erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
God digital kompetens
B‐körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Som person är du utåtriktad, ansvarstagande och van att arbeta strukturerat med försäljning och nyckeltal. Du gillar att skapa affärer, är proaktiv och drivs av att nå höga resultat. Erfarenhet från tak, bygg eller lantbruk är meriterande men inget krav – vi lär dig produkten!
Vad vi erbjuder
Hos TioTak får du en unik möjlighet att arbeta med en premiumprodukt, en stark marknadsposition och en snabb och tydlig säljprocess där affärer ofta kan stängas direkt hos kund.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftiga villkor, både sett till din fasta månadslön men även kopplat till bonusar vid uppnådda försäljningsmål
Förmånsbil
Hemmakontor och stor frihet i rollen
En enkel och effektiv säljprocess som skapar trygghet för både dig själv och kunden
Snabbfotad, hjälpsam och prestigelös organisation
En gedigen onboardingprocess som ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen
Det här är en roll för dig som vill jobba nära beslut och som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med ett välmående företag med tydliga framtidsambitioner!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
(mailto:staffan.arkelov@pn.se
) / 070-377 77 12.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök via annonsen, vi tar inte emot ansökningar via mail.
Är du redo för nästa steg i din karriär och känner att rollen som säljare hos TioTak passar dig? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan
Om TioTak AB
TioTak är Sveriges ledande specialist på lantbrukstak och erbjuder försäljning, planering och takläggning i södra och mellersta Sverige. Genom regionala depåer och välutvecklade processer säkerställer vi hög kvalitet, korta ledtider och en unik byggmetod med 50 års teknisk garanti.
Våra kunder är ägare till lantbruksfastigheter, och vår produkt är välkänd i branschen med ett starkt rykte och hög kundnöjdhet. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och har idag cirka 8 anställda samt etablerade samarbeten med erfarna takläggarteam.
Vi är en prestigelös, kundfokuserad och försäljningsdriven organisation där nya idéer välkomnas och där rätt person kan växa ordentligt, både i ansvar och resultat.
Välkommen att bli en del av TioTaks fortsatta tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://tiotak.se/
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TioTak AB Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9980783