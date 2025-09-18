Säljare till Textilia!
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara en del av ett framgångsrikt bolag och bidra till tillväxt genom att skapa långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter? Textilia söker nu en engagerad och affärsdriven säljare som vill vara med och ta deras säljorganisation till nästa nivå!
OM TJÄNSTEN
Textilia levererar tvätt-och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. I rollen som säljare på Textilia arbetar du med att skapa och utveckla kundrelationer inom vård och omsorg, samt livsmedelsmarknaden. Här får du möjligheten att kombinera uppsökande säljarbete med mer strategiskt försäljningsarbete - från att generera leads och hantera inkommande kundförfrågningar till att driva hela säljprocessen och bidra till Textilias övergripande affärsstrategi. Själva säljprocesserna är ofta väldigt långa och kan ibland sträcka sig över flera år, så tålamod och uthållighet är viktigt. I rollen förekommer även resor till kunder och till Textilias tvätterier runtom i landet, vilket ger dig möjligheten att bygga nära relationer och säkerställa att erbjudna lösningar lever upp till både kundernas och verksamhetens behov.
Ditt ansvar sträcker sig från att kartlägga marknaden och analysera konkurrenter till att delta i anbudsprocesser och säkerställa att erbjudna lösningar är konkurrenskraftiga och i linje med kundernas behov. Genom kontinuerlig dialog med både kunder och interna enheter ser du till att affärsmålen uppfylls och att Textilias värderingar - Engagemang, Nytänkande och Affärsfokus - genomsyrar allt du gör.
Du erbjuds
• Möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö i ett bolag som är i ständig utveckling
• En gedigen onboardingprocess och kontinuerlig kompetensutveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
• Bearbeta marknaden genom uppsökande säljarbete och leads-generering
• Driva säljprocesser från första kontakt till avtalsskrivning
• Hantera kundförfrågningar och skapa anpassade prisförslag
• Delta i relevanta nätverk för att stärka Textilias närvaro och påverkan
• Bidra till anbudsprocesser och svara på RFI:er i samarbete med anbudsansvariga
• Dokumentera kundinteraktioner i CRM och analysera konkurrenters tjänster
• Säkerställa att affärsmål uppnås enligt uppsatt budget
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av en liknande roll inom försäljning och trivs med att arbeta självständigt
• Är en skicklig nätverkare och har utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska
• Är affärsdriven, analytisk och har ett skarpt öga för att identifiera nya affärsmöjligheter
• Har god systemförståelse och hanterar relevanta IT-verktyg effektivt
Det är meriterande om du har
• Juridisk förståelse och goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Högskoleutbildning inom exempelvis marknadsföring, företagsekonomi eller kommunikation
• Kunskaper i danska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
