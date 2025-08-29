Säljare till Techjobsmässan - Sveriges hetaste mötesplats för...
2025-08-29
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/saljare-till-techjobsmassan-sveriges-hetaste-motesplats-for-arbetsgivare-tech-talanger.
Vi ser fram emot din ansökan!
Plats: Stockholm, Gärdet
Omfattning: Heltid
Vill du sälja något som alla är attraktivt för alla arbetsgivare inom IT och Tech?
Vill du jobba med ett starkt, växande varumärke och en produkt som skapar direkt affärsnytta för dina kunder?
Vill du vara navet mellan Sveriges vassaste arbetsgivare och de mest eftertraktade kandidaterna?
Då är det här din chans.
Om Techjobsmässan
Techjobsmässan är Sveriges ledande rekryteringsmässa för IT och tech. Här träffar företag och organisationer som behöver rekrytera - kandidater som besitter den mest eftertraktade kompetensen på marknaden. Våra mässor kombinerar fysiska möten med digital räckvidd, vilket ger våra utställare maximalt genomslag.
Din roll som säljare
Du kommer att:
• Sälja mässplatser, sponsorpaket och exponering till företag inom IT och tech
• Driva hela säljprocessen - från prospektering till stängning
• Bygga långsiktiga relationer med C-level, HR-chefer, rekryterare och marknadsavdelningar
• Ha koll på branschen och förstå kundernas rekryteringsutmaningar
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av B2B-försäljning (bonus om du sålt event, media eller HR-tjänster)
• Är social, orädd och bra på att skapa förtroende
• Triggas av att slå mål och leverera resultat
• Har förmåga att lyssna in och skapa lösningar som ger kunderna maximal nytta
Vi erbjuder:
• Fast lön + generös provision
• En produkt och ett varumärke som är ledande inom sitt segment
• Ett drivet team med hög energi och korta beslutsvägar
• Säljtävlingar, kickoffer och möjligheter att växa i takt med eventet
Det här är mer än försäljning - det är att vara en nyckelspelare i att bygga framtidens techbransch.
Ansök nu till niklas.eriksson@kggroup.se
