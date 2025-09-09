Säljare till spännande kunduppdrag
MW Group AB / Säljarjobb / Sundbyberg Visa alla säljarjobb i Sundbyberg
2025-09-09
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vill du arbeta i en kreativ och fartfylld bransch där du får sälja produkter och tjänster som skapar magiska upplevelser? Nu söker vi en driven och engagerad säljare till vår kund, ett ledande företag inom specialeffekter och tillverkning för event, produktioner, upplevelseindustrin och mycket annat!
Om rollen
I den här rollen får du möjlighet att bygga relationer med både nya och befintliga kunder. Du kommer att sälja företagets breda utbud av specialeffekter - allt från tekniska lösningar till kompletta tjänster - och bidra till att skapa oförglömliga stunder för slutkunden. Rollen har en stor utvecklingspotential.
Du förväntas vara självgående i ditt sätt att hitta affärsmöjligheter, följa upp leads och stänga affärer.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
• Aktivt bearbeta nya kunder och följa upp leads.
• Underhålla och utveckla befintliga kundrelationer.
• Presentera och sälja företagets produkter och tjänster.
• Delta i kundmöten, mässor och branschevenemang.
• Bidra med idéer och kreativitet i säljteamet.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning - kanske i en annan bransch - och vill ta nästa steg i din karriär. Du är utåtriktad, nyfiken och motiveras av att skapa resultat. Har du dessutom ett intresse för specialeffekter, event, underhållning och/eller teknik är det ett plus.
Formella krav
• Har 1-3 års erfarenhet av försäljning
• Är relationsskapande och kommunikativ
• Är måldriven och gillar att arbeta med tydliga resultat
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Om MW Group
MW Group är en modern nordisk industrigrupp, som investerar i totalförsvarsviktiga företag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group möjliggör att tjänster och produkter sömlöst kan förflyttas mellan det militära försvaret, offentlig sektor och privata aktörer för att snabbt skala upp den nordiska motståndskraften och skydd när behov finns. För mer information, besök www.mw.group. Ersättning
