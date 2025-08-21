Säljare till snabbväxande techbolag!
2025-08-21
Vill du vara en del av ett innovativt företag och arbeta med att förenkla människors vardag? Vi söker drivna och resultatorienterade säljare som vill vara med på vår tillväxtresa. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och framåtsträvande miljö där du skapar värde för kunder genom smarta lösningar.
Din roll som säljare Som säljare hos oss blir du en nyckelperson i kundresan. Du kommer att:
Kommunicera med kunder via telefon och mejl för att vägleda dem genom deras behov
Proaktivt identifiera och lösa kunders utmaningar
Bygga långsiktiga relationer genom rådgivning och service
Ha möjlighet att påverka och utveckla framtida lösningar
Vem du är Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning och kundrelationer
Är en stark kommunikatör och relationsbyggare
Drivs av att uppnå mål och skapa mervärde för kunder
Är lösningsorienterad och initiativrik
Talar och skriver svenska och engelska flytande
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en expansiv och spännande bransch
En arbetsplats med stort fokus på innovation och utveckling
Karriärmöjligheter och möjlighet att växa inom bolaget
Ett tight team med engagerade och stöttande kollegor
Attraktivt förmånspaket inklusive pension, friskvård och teamaktiviteter
Grundlön + provision utan tak
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
