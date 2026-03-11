Säljare till Secor Säkerhetsdörrar
2026-03-11
Om rollen
Emploid har fått förnyat förtroende och hjälper nu Secor att hitta deras nästa Säljare till teamet i Malmö!
I rollen arbetar du nära kunder och spenderar stora delar av din tid ute på möten. Ditt fokus ligger på att skapa nya affärer genom att kontakta bostadsrättsföreningar och privatpersoner, boka möten och presentera Secors produkter. Genom rådgivande dialoger hjälper du kunder att hitta rätt lösning utifrån deras behov.
Arbetet är relationsskapande och aktivitetsdrivet där du själv planerar din vardag och arbetar strukturerat i CRM-system för att följa upp leads, offerter och affärsmöjligheter. Du bearbetar befintliga kunder samtidigt som du också arbetar med att skapa nya kontakter och affärer. Rollen innebär därför många kunddialoger, kortare möten och en hög aktivitetsnivå där varje affär bidrar till helheten.
Anställningen är en visstidsanställning om 12 månader med möjlighet till fortsätt anställning därefter.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en social och utåtriktad roll där du får möta många olika människor i din vardag. Du är kommunikativ, energirik och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i mötet med kund.
Som person är du nyfiken, ihärdig, drivs av att få saker att hända och är inte rädd för att ta initiativ för att skapa nya affärsmöjligheter. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta i system där du planerar, följer upp och utvecklar dina affärer.
Vi tror att du är i början av din säljkarriär eller kommer från en roll där du haft mycket kundkontakt. Det viktigaste är att du har rätt driv, ett tekniskt intresse och viljan att utvecklas inom försäljning.
Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt men samtidigt vara en del av ett team där man delar erfarenheter och stöttar varandra. Med din positiva inställning och ditt engagemang bidrar du till att skapa nya affärer och stärka Secors position på marknaden.
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet från en roll med kundkontakt, exempelvis försäljning eller service
• Tekniskt intresse och vilja att lära dig mer om produkterna
• God systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och god engelska i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet inom byggbranschen
Meriterande:

• Erfarenhet inom byggbranschen

• Erfarenhet av CRM-system

Om företaget
Secor är Daloc-koncernens rikstäckande sälj- och installationskedja för dörrar i flerbostadshus. De har funnits i över 30 år och har installerat hundratusentals dörrar från Daloc, vilket är en trygghet för deras kunder. Daloc-koncernen har tillverkat och utvecklat dörrar sedan 1943 och är idag Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar. Besök gärna Secors hemsida här: www.secor.se
Vi erbjuder:
Start: Omgående enligt överenskommen tid
Plats: Malmö
Omfattning och anställningsform: Heltid, visstidsanställning om 12 månader
Arbetstider: 07.00-16.00
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
