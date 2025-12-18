Säljare Till Sats Private Sales
Sats Sports Club Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sats Sports Club Sweden AB i Stockholm
Är du en person som motiveras av att tävla och vara omgiven av människor som också drivs av att utmana sig själva? Då kan du mycket väl passa in i vårt interna säljteam på SATS!
Om tjänsten Som anställd på SATS i vårt säljteam får möjlighet till att inspirera och hjälpa människor att ta tag i sin träning, eller ta sin träning till nästa nivå! Hos oss på SATS är du med och gör ett viktigt jobb för vårt samhälle. Du är med och hjälper människor till ett bättre liv, till att realisera ett mål, eller kanske till och med genomföra en dröm. Det är detta som gör att vi på SATS troligtvis har en roligare och mer meningsfull arbetsplats än många andra!
Tjänsten är en heltidstjänst med proaktiv försäljning via telefon från vårt servicekontor i centrala Sundbyberg.
Ditt team och din utveckling Du får arbeta med ambitiösa och kompetenta kollegor och tillsammans bidrar ni med positiv energi och arbetar aktivt mot att teamet når sina säljmål! Utöver detta får du goda utvecklingsmöjligheter genom bland annat säljträningar och vår interna utbildningsfunktion SATS Academy. Självklart gillar vi att tävla, och därför anordnas det säljtävlingar kontinuerligt med diverse priser! Om du vill ta nästa steg i karriären finns det goda möjligheter att klättra internt för rätt person. Du får också gratis medlemskap på SATS + friskvårdstimmar under arbetstid.
Vi söker dig som: Har ambition och drivs av att nå säljmål! Hos oss är det bland det viktigaste för att lyckas. Din personlighet och din potential avgör om du kommer att lyckas och trivas i säljteamet. Du har gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå, goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska.
För att lyckas som säljare på SATS bör du:
Ha god kommunikationsförmåga och är inte skygg för att ringa ut till kunder via telefon
Älska sälj, vara resultatorienterad och motiveras av att uppnå uppsatta mål
Vara ambitiös, lösningsorienterad och ha hög energinivå
Inte ge upp i motgång utan håller humöret och energin uppe
Vara plikttrogen
Sprida positiv energi på arbetsplatsen
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, kontorstider Lön: Månadslön med en fast del samt en rörlig provisionsdel Placering: Servicekontoret Sundbyberg
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
• Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa.
Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact nedan.
Om du har fackliga frågor besvaras dessa av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
