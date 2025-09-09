Säljare till Rawnice AB Sundsvall
2025-09-09
Vill du vara med och bygga ett färgstarkt varumärke i ett snabbväxande företag?
Vi på Rawnice är ett familjeägt bolag med snabba beslutsvägar, stark entreprenörsanda och massor av passion. Nu söker vi en driven säljare som vill vara med och etablera vår innovativa dryck Wihoo - samt våra grymma produkter inom superfood - på marknaden!
Om rollenSom säljare hos oss blir du en nyckelperson i att sprida Wihoo och vårt breda sortiment av färgglad superfood till caféer, gym, hälsobutiker och andra återförsäljare. Du ansvarar både för att hitta nya kunder och bygga långsiktiga relationer - från första kontakt till återkommande affärer.
Vi erbjuder dig: Fast lön + generösa bonusar - trygghet och stora möjligheter att påverka din inkomst Stora utvecklingsmöjligheter - väx med oss och ta mer ansvar över tid Snabba beslutsvägar - hos oss blir bra idéer verklighet direkt Ett unikt varumärke - Wihoo och vår superfood sticker verkligen ut Ett passionerat team - vi har kul medan vi bygger något stort tillsammans
Vi söker dig som: Har erfarenhet av försäljning - eller ett starkt driv att lära dig Är självgående, målfokuserad och älskar att skapa affärer Trivs med att bygga relationer och nätverk Har energi, engagemang och en positiv attityd
Låter det som något för dig?Hör av dig så berättar vi mer!
Fredrik Kling - fredrik@rawnice.com
0766-289997 www.rawnice.com
Tillsammans skapar vi framtidens färgglada dryckes- och superfoodupplevelser - vi ser fram emot att ha dig med på resan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klinggruppen AB
(org.nr 559000-2001), http://example.com Arbetsplats
Klinggruppen Kontakt
Fredrik Kling fredrik.kling@klinggruppen.com +46 76-628 99 97 Jobbnummer
9499715