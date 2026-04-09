Säljare till PreZero
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-04-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Tingsryd
, Ljungby
, Älmhult
eller i hela Sverige
Vill du kombinera affärsutveckling med hållbarhetsfrågor och jobba nära kunder i en bransch som förändras snabbt? PreZero söker en relationsstark säljare som trivs med eget ansvar och vill vara med och utveckla B2B-affären i Region Syd. Du blir en central del av ett team som både stöttar och utmanar varandra.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos PreZero Recycling AB.
Om företaget
PreZero är en ledande aktör inom avfallshantering och återvinning, och ingår i en internationell koncern verksam i elva länder. I Sverige finns ungefär 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. Tillsammans arbetar PreZero för att utveckla smarta och cirkulära lösningar som gör verklig skillnad för både kunder och miljö - samtidigt som dem driver branschens arbete inom hållbarhet framåt. Hos PreZero är medarbetarnas utveckling central. Här får du förutsättningar att växa i din yrkesroll samtidigt som de värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Kulturen är familjär, öppen och präglas av ett gemensamt engagemang för en mer hållbar morgondag. PreZero ser på mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. De välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
I rollen blir du en del av säljteamet i Region Syd, ett sammansvetsat team på tolv personer som arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Här möts du av en prestigelös och omtänksam kultur där du får goda möjligheter att utvecklas, både i ditt arbete och som person. Samtidigt kliver du in i en bransch som befinner sig i en omfattande modernisering, där du får möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att hjälpa företag att arbeta smartare med miljö, återvinning och resursoptimering.
Läs gärna mer om PreZero här.
Arbetsuppgifter
I rollen som säljare på PreZero driver du hela försäljningsprocessen från första kontakt till långsiktig kundutveckling. Du arbetar både med att skapa nya affärer och att vidareutveckla befintliga samarbeten. Dina kunder finns huvudsakligen i Småland och du utgår från kontoret i Växjö. Rollen innebär ett proaktivt arbetssätt där du självständigt driver affärsdialoger, identifierar nya affärsmöjligheter och bygger starka, långsiktiga relationer. Du arbetar både strategiskt och operativt, från marknadskartläggning och kundmöten till rådgivning och uppföljning.
Rollen passar dig som trivs med att ta initiativ och som drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete. Du får stort utrymme att påverka och möjlighet att utvecklas i takt med att PreZero fortsätter växa.
Prospektera och identifiera nya kunder i regionen
Boka och genomföra kundmöten
Ta fram offerter och driva affärer till avslut
Vårda och utveckla befintliga kundrelationer
Arbeta långsiktigt med hållbara och effektiva avfallslösningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av kvalificerad försäljning
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
Meriterande med erfarenhet av B2B-försäljning
Meriterande med erfarenhet av att driva hela försäljningsprocessen självständigt
Vi söker dig som gillar att ha mycket kontakt med människor och som trivs i en roll där du bygger relationer över tid. Du tar självständigt ansvar för dina affärer och gillar att arbeta proaktivt. Ditt sätt att kommunicera skapar förtroende hos kunden, och du vågar både utmana och guida deras beslut. Du uppskattar ett samarbetsinriktat team, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och driva dina processer framåt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Växjö Lön: Enligt överenskommelse
Om du erbjuds tjänsten behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister, daterat inom de senaste 30 dagarna.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453484-1937098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Bredgränd 2B (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9844789