Säljare till Preem Trollhättan
Drivmedelsstation Preem AB / Kassapersonalsjobb / Trollhättan Visa alla kassapersonalsjobb i Trollhättan
2026-07-28
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Vill du följa med på en bättre resa tillsammans med dina kollegor? Om så är fallet kan vi erbjuda dig en plats på väg mot en bättre resa. På våra cirka 100 bemannade stationer så är ingen dag den andra lik och du kommer att ha ett otroligt varierande arbete. På stationen är vi bagare, kockar, städare, snöplogare, vaktmästare, cafépersonal m.m. Detta gör att ingen dag är den andra lik och vi är beredda på att snabbt hoppa mellan de olika rollerna. Vilken roll vi än har, så är målet tydligt – vi jobbar för att möjliggöra att alla våra kunder ska få en bättre resa, vart de än ska.
Lite kort om Preem Preem är ett välkänt drivmedelsvarumärke och en viktig del av människors vardag på vägarna. I Sverige möter du oss genom vårt rikstäckande nät av drivmedelsstationer, där vi varje dag hjälper människor och företag att ta sig fram.
Preem är en del av VAROPreem – ett av Europas ledande energibolag med verksamhet längs hela energivärdekedjan och kunder i ett stort antal länder runt om i världen. Tillsammans arbetar vi för att möta både dagens och morgondagens energibehov.
Om rollen som Säljare Rollen som Säljare innebär framför allt kassatjänst, vilket innefattar servering av freshfood, uthyrning av släp, försäljning av biltvätt och andra varor. Det förekommer också många andra uppgifter som tillhör en drivmedelsstation såsom städning, uppfyllning i butik m.m.
Men, din viktigaste uppgift är att ge varje kund ett bemötande i världsklass, vi söker dig som är utstrålar glädje, är utåtriktad och tycker om att ge bra service.
Som stöd och guidning har du alltid dina medarbetare på din station, men även ett etablerat nätverk av medarbetare på andra Preem-stationer.
Vad letar vi efter? Som Säljare har du en av Preems viktigaste roller – du är vårt ansikte utåt och du är en viktig ambassadör för Preems varumärke.
Med engagemang och en vilja att lära sig och utvecklas vet vi att man kommer långt. Därför är det viktigt för oss att du värdesätter och tycker det är roligt att ge våra kunder en upplevelse i världsklass och att du ser möjligheter till förbättringar. Vi ser att du gillar att arbeta i team och att du ser vikten i att knyta goda relationer, för vi vet att vi lyckas med mer när vi jobbar tillsammans.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med service. Kanske på bensinstation, restaurang, café eller inom liknande verksamheter.
Då stationen är öppen tidig morgon till sen kväll, även på helger, ser vi att du behöver vara öppen för att arbeta varierande arbetstider.
En drivmedelsstation för alla På Preem är mångfald och inkludering en av våra viktigaste frågor.
Varje person bidrar genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet till att vi ständigt ska kunna bli bättre.
Vi på Preem ser mångfalden som en förutsättning för att vi hela tiden ska utveckla det vi gör och vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle.
Vi lägger ett stort värde i våra olikheter där vi som bolag kan spegla samhället och våra besökare på station.
Anställningsvillkor
Lön: Enligt kollektivavtal
Startdatum: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
Anställningsform: TILLSVIDARE med inledande 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad(Tas bort vid Behovsanställning): 70%
Arbetstider: Vardagar, kvällar och helger
Ta reda på mer! Om du är nyfiken på Preem som bolag så kan du läsa mer på Preem.se.
Vill du bli extra förberedd inför din rekryteringsprocess? Besök gärna: Gör dig redo för att börja jobba med oss! - Drivmedelsstation Preem AB
Urval och Intervjuer kommer att ske löpande så dröj inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138992-2120234". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Drivmedelsstation Preem AB
(org.nr 556955-3117), https://drivmedelsstationpreemab.teamtailor.com
Anes väg 1 (visa karta
)
461 70 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
10014396