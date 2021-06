Säljare till Preem Tranås - Drivmedelsstation Preem AB - Kassapersonalsjobb i Tranås

Drivmedelsstation Preem AB / Kassapersonalsjobb / Tranås2021-06-29PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.Nu söker vi en ny säljare till vår bensinstation i Tranås ! Tjänsten innebär primärt kassatjänst vilket innefattar servering av freshfood, uthyrning av släp, försäljning av biltvätt och andra varor. Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en bensin/servicestation såsom städning, uppfyllning i butik m.m.Din viktigaste roll blir dock att ge varje kund ett bemötande i världsklass, vi söker därför dig som är utstrålar glädje, är utåtriktad och tycker om att ge bra service. Tidigare har du arbetat med service kanske på bensinstation, restaurang eller inom detaljhandeln. Det viktigaste är att du brinner för och tycker det är roligt att ge våra kunder en så bra upplevelse som möjligt och kan påvisa detta genom tidigare meriter.Stationen är öppen och bemannad 06:00 - 20:00 så det är viktigt att det fungerar att jobba både dagtid, kvällar och helger. Öppettiderna kan komma att ändras.Anställningen är en visstidsanställning på 60% under sommaren men med möjlighet till tillsvidareanställning efter sommaren.Vi genomför intervjuer och siktar på att tillsätta tjänsten omgående så dröj inte med din ansökan.Ansökan tas endast emot via e-post. Skriv TRANÅS i ämnesraden för korrekt hantering av din ansökan.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-05Drivmedelsstation Preem ABSäbyvägen 3457339 Tranås5837556