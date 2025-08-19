Säljare till Paroy Halland
Din framtida arbetsgivare
Paroy är ett av Sveriges största privatägda energibolag. Vi är lokalt rikstäckande och distribuerar över 240 miljoner liter drivmedel, eldningsolja och AdBlue årligen via egen tankbilsflotta, stationsnät och samarbetspartners. Koncernen har i dagsläget sju kontor från Karlstad i norr till Ystad i söder. Läs mer på Paroy.se
Vad erbjuder rollen?
Som säljare hos Paroy, får du möjlighet att bygga nåt nytt och frihet att forma din vardag. Du bygger upp något från grunden och får samtidigt stöd från kollegor, marknadsresurser och en engagerad chef. Du blir navet i företagets etablering i Halland. Ditt fokus ligger på att vårda befintliga kunder, men du bearbetar även nya kunder och bygger långsiktiga relationer inom traditionella branscher såsom jordbruk, åkeri, industri och skogsbruk. Tjänsten innefattar ett stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med säljkollegor i andra regioner. Paroy har en varm, generös företagskultur med högt i tak och stort förtroende för individens initiativförmåga.
Du utgår från hemmet eller ett kontorshotell i Varberg, Falkenberg eller Halmstad och tillbringar större delen av din arbetstid ute hos kunder, i hela Halland samt angränsande områden. Utöver din löpande kundbearbetning så förekommer det cirka 15-20 övernattningar per år förekommer, ofta i samband med sociala kundevent, mässor eller säljmöten.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet från branschen, exempelvis inom drivmedel, smörjmedel eller relaterade produkter och gärna med bakgrund inom åkeri, industri eller liknande. Du är en relationsbyggare som förstår vikten av det lokala nätverket. Du har ett starkt eget driv, är självgående, initiativrik och trivs i en roll där du får stort ansvar och stor frihet. Det viktigaste är att du gillar att sälja och skapa långsiktiga relationer men du gillar struktur och kan jobba långsiktigt för att skapa din egen marknad.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har dokumenterad säljerfarenhet inom priskänsliga produkter
Är bekväm med att både vårda och utveckla kundrelationer
Har B-körkort
Talar och skriver svenska flytande
Är detta din perfekta match?
Vill du bygga upp något eget inom ramen för en etablerad, trygg och framgångsrik koncern? Då är detta din chans! På Paroy får du frihet under ansvar, engagerade kollegor och en arbetsgivare som satsar på både dig och framtiden. Generösa förmåner, 30 dagars semester och ett starkt lagklimat är bara några av anledningarna till varför det är så bra att jobba här
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske från mitten av augusti. Sista ansökningsdatum är 3 sep 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller på 0340-627046
