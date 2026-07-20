Säljare till Östermalm heltid inom hälsa
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2026-07-20
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Vi söker nu fler säljare till vårt kontor på Östermalm.
Hos oss arbetar du med försäljning inom hälsa och kosttillskott i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stort eget ansvar. Vi söker personer som vill utvecklas, gillar att prestera och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Du kommer att arbeta med telefonförsäljning mot privatpersoner och blir en del av ett team där daglig coachning, uppföljning och utveckling är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder:
• Heltid, måndag–fredag
• Kontor på Östermalm
• Provision och bonus utan tak
• Utbildning och daglig coachning
• Tydliga mål och utvecklingsmöjligheter
Vi söker dig som:
• Är social och kommunikativ
• Motiveras av resultat och utveckling
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Vill bygga erfarenhet inom försäljning
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi lägger större vikt vid driv, inställning och viljan att utvecklas.
Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: admin@rosenfeldtpartners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Säljare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosenfeldt & Partners AB
(org.nr 559494-2871), http://rosenfeldtpartners.se
Engelbrektsgatan (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Jobbnummer
10007040