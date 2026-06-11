Säljare till Östergötland
NCH Europe, LLC, USA (Sverigefilialen) / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-11
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Vi söker Dig som
Vill vara med och skapa historia på vår fortsatt spännande resa inom NCH:s affärsområde Lubricants. Du har passion och glädje för försäljning och kundrelationer – du får gärna ha en "let's go get it" attityd. För rollen är det inget krav att du har erfarenhet av smörjmedel eller försäljning sedan tidigare, men gärna bevisade goda resultat i tidigare roller och att du bor i Linköping, Norrköping, Mjölby eller Motala med omnejd.
Vilka är NCH?
NCH är ett globalt företag med familjekänsla, som erbjuder samma fördelar som ett internationellt företag med de personliga relationerna som ett litet företag. NCH ingår i den internationella koncernen Solenis. Vi bygger relationer med kunder inom olika industrier (ex. tillverkning, gruvdrift och transport) och tillhandahåller förstklassiga smörjmedel, bränsletillsatser, motoroljor och mycket mer. Med mer än 8500 anställda över hela världen och verksamhet på flera kontinenter, är vi en perfekt plats för dig att visa vad du går för när du utvecklas, växer och formar din karriär.
Vad innebär rollen?
Det här är ett säljjobb som skiljer sig från mängden. Vår grundvärdering är "people doing business with people". Vi är en värderingsstyrd organisation med högpresterande och stödjande arbetskultur. Som säljare på NCH inom plattformen Lubricants, kommer du att vara ute och besöka våra kunder för att ta reda på hur vi kan skapa värden till deras verksamhet. Du trivs lika bra på verkstadsgolvet som du gör på kundens kontor.
Även om du har titeln säljare behöver kunden se dig som en partner under hela säljprocessen. Detta innebär en varierande vardag som ställer krav på effektivitet och eget driv. Du representerar och demonstrerar några av branschens bästa produkter. Det handlar om att förstå kundens verksamhet och hitta lösningar för deras behov. För att uppnå detta krävs det att du bygger upp ett brett kontaktnät hos kunden och är duktig på att bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder dig:
Ett internationellt och innovativt företag med högkvalitativa premiumprodukter
En introduktion med successiv upptrappning i kompetensutveckling, med praktiskt arbete ute i fält där du får coaching och stöd av din närmaste försäljningschef
En unik kombination av självständighet och kamratskap där du är en del av ett team
En roll med utvecklingsmöjligheter och karriärplan
Marknadens främsta CRM-system
Friskvårdsbidrag
Bilersättning och kollektivavtal
Förväntad årsinkomst: 1:a året 500.000 SEK, 2:a året 600.000+ SEK
Vi önskar att du:
Har en "go get it" attityd med en medryckande energi. Din personlighet kommer att vara avgörande för rollen
Är van vid att arbeta självständigt men uppskattar också att bidra och utvecklas i ett vinnande team
Trivs med människor och tycker det är roligt att bygga relationer med nya och befintliga kunder
Pratar och skriver flytande svenska samt har bra kunskaper i engelska och även finska (som är meriterande)
Har en komplett gymnasieexamen
Har grundläggande datorkunskaper
Eftergymnasiala studier är meriterande
Har B-körkort
Tycker du om att träffa människor och bygga relationer? Inte rädd för att bli lite smutsig om händerna och dessutom är morgonpigg? Då är det här verkligen något för dig!
Tveka inte att ansöka redan idag. Ansökningarna hanteras löpande.
För mer info om tjänsten är du välkommen att ringa Filip Ahlström på 070-634 60 00. Skicka ditt CV och din ansökan så snart som möjligt till fahlstrom@solenis.com
Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: Fahlstrom@solenis.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare Östergötland". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCH Europe, LLC, USA (Sverigefilialen)
(org.nr 516402-0363), https://www.ncheurope.com/se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCH Europe Jobbnummer
9958672