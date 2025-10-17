Säljare till Örnsköldsvik - extra vid behov
Är du en energispridare som älskar fart, fläkt och fulla butikshyllor?
Då kan du vara den vi söker!
Arbetet i ett Rustavaruhus är fartfyllt och omväxlande, tempot är högt, men glädjen är högre! I kassan, bland hyllorna och mitt i våra kampanjer är det du som skapar kundupplevelsen. Du möter våra kunder med ett leende och ser till att butiken är snygg, påfylld och inspirerande. Ena dagen hjälper du en kund att hitta rätt badbalja, nästa dag bygger du om en hel avdelning. Ingen dag är den andra lik - och det älskar vi!
Du behöver inte kunna allt från början - vi lär dig! Men vi tror att du:
Gillar att snacka med folk och göra deras dag lite bättre
Trivs i en strukturerad omgivning där du vet precis vad din roll är varje dag
Trivs när det går undan och löser problem med ett "det fixar jag!"
Har möjlighet att jobba morgon, dag, kväll och helg
Sprider positiv energi och vill växa med oss
Har du jobbat i butik tidigare? Toppen! Men viktigast för oss är att du har rätt inställning.
Vad är det som gör Rusta till - ja, Rusta?
Våra värderingar är inte bara ord på ett papper - de är något vi faktiskt jobbar efter varje dag:
Enkelhet - Vi gillar raka vägar och smarta lösningar. Varför krångla till det?
Mod - Vi vågar testa nytt och vi lär oss längs vägen - det är så vi utvecklas.
Engagemang - Vi bryr oss på riktigt, tar ansvar och gör vårt bästa - varje dag.
Tillsammans - Hos oss vinner laget, inte jaget. Vi stöttar varandra och lyckas ihop.
Så här går det till när du söker
Utöver ditt CV vill vi lära känna dig genom:
Några urvalsfrågor du svarar på när du ansöker
Ett kort test (bara lugn - det är inget matteprov)
Intervju på plats i varuhuset
Digital referenstagning
En bakgrundskoll - inget konstigt, bara rutin
Är du pepp?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekunden.
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Extra kvällar och helger vid behov
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Vi längtar efter att få lära känna dig - Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
