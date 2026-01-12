Säljare till Nordiska Inglasningar
2026-01-12
Nordiska Inglasningar, grundat år 2008, har etablerat sig som Sveriges ledande aktör inom balkong och altaninglasningar, kända för kvalitet och skräddarsydda lösningar. Med egen produktion i Eskilstuna levererar de skräddarsydda premiumlösningar från idé och visualisering till tillverkning, bygglov, montering och service. Tack vare att de hanterar alla delar under eget tak kan de erbjuda korta ledtider, högsta kvalitet och konkurrenskraftiga priser, samtidigt som deras kunder slipper administrativt krångel.
Företaget är känt för att leverera en "Rolls Royce" inom inglasningar, det vill säga premiumprodukter och helhetslösningar som kombinerar stilren design med teknisk innovation och trygghet. Nordiska Inglasningar arbetar alltid för att varje projekt ska överträffa kundens förväntningar, vare sig det gäller privatpersoner eller bostadsrättsföreningar.
Nordiska Inglasningar befinner sig på en stark tillväxtresa och söker nu nya kollegor som vill vara med och bidra till deras fortsatta framgång. Här får du möjlighet att växa tillsammans med ett marknadsledande företag, utveckla din kompetens inom försäljning och kundrelationer, och vara en del av ett team där engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som säljare på Nordiska Inglasningar blir du en nyckelperson i företagets tillväxtresa. Du arbetar med försäljning av våra premiumlösningar till både privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Rollen omfattar både prospektering och nykundsbearbetning, samtidigt som du tar hand om heta leads som redan genererats av företaget, vilket innebär att du arbetar med både kalla och varma kunder.
Du kommer att arbeta både från kontoret med planering, uppföljning och administration, samt ute hos kunder där du genomför hembesök och produktdemonstrationer. Med Nordiska Inglasningars innovativa verktyg och processer kan du fokusera på det som är viktigast, att bygga relationer och driva affärer framåt. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från första kontakt till avslut, och blir en viktig del av ett dynamiskt och framgångsrikt team.Dina arbetsuppgifter
Prospektera nya kunder och bearbeta potentiella affärsmöjligheter.
Hantera och följa upp både varma och kalla leads från företagets marknadsföring och egna initiativ.
Boka möten och genomföra hembesök och produktdemonstrationer, bland annat med företagets specialbyggda demo-lastbil.
Driva försäljningsprocessen hela vägen till avslut och säkerställa hög kundnöjdhet.
Samarbeta med kollegor och bidra till teamets mål samt företagets tillväxt.
Dokumentera och rapportera försäljningsaktiviteter i företagets system för korrekt uppföljning.Profil
Du är en nyfiken och resultatinriktad säljare som trivs med nykundsbearbetning, prospektering och att hantera både kalla och varma leads. Du har ett genuint intresse för produkter och lösningar av hög kvalitet, och gillar att förstå kundens behov för att kunna erbjuda skräddarsydda inglasningslösningar.
Du arbetar självständigt men uppskattar också samarbetet med kollegor och sätter laget före jaget, du ställer upp för teamet och anpassar dig för att bidra till gemensam framgång.
Du är kreativ, lösningsorienterad och vill hela tiden utveckla ditt arbetssätt. Du motiveras av att bygga relationer, genomföra kundmöten och stänga affärer, samt bidra till företagets tillväxt. Din kommunikativa förmåga gör att du lätt skapar förtroende hos kunder, både privatpersoner och bostadsrättsföreningar, på olika nivåer.Kvalifikationer
Minst 2-3 års dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna med erfarenhet av fältförsäljning till både privatpersoner och företag.
Erfarenhet av nykundsbearbetning och prospektering, med förmåga att självständigt driva hela försäljningsprocessen.
Förmåga att genomföra behovsanalyser och förstå kundens utmaningar för att kunna presentera skräddarsydda inglasningslösningar.
Bekväm med att sälja både produkter och tillhörande tjänster, inklusive rådgivning
Nyfiken, kreativ och vill ständigt utveckla sitt arbetssätt.
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Förmåga att kommunicera på flera språk
Tidigare erfarenhet av försäljning inom bygg, inredning eller tekniska produkter
Erfarenhet av att bearbeta bostadsrättsföreningar eller större fastighetsprojekt
Erfarenhet av att arbeta med både B2B- och B2C-kunder
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg för försäljning och uppföljningÖvrig information
Plats: Stockholm/Bromma
Start: Enligt överenskommelse
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Nordiska Inglasningar med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Ananda.granfelt@saleshub.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9678502