Säljare till Nordiska Inglasningar
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-31
Nordiska Inglasningar är Sveriges största och marknadsledande aktör inom inglasningar. Bolaget erbjuder premiumprodukter tillverkade i egen fabrik i Sverige vilket möjliggör hög kvalitet, korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser.
Företaget befinner sig i stark tillväxt och söker nu en ny säljare till teamet i Stockholm. Totalt arbetar över 150 medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och huvudkontoret i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare kommer du att sälja inglasningar till privatpersoner. Tack vare företagets kraftfulla leadsgenerering kommer du till största delen arbeta med varma leads och blir inbokad på möten. Försäljningen sker både genom hembesök och via besök hos BRF:er med en specialbyggd demo-lastbil, där företagets produkter presenteras direkt för kunden. Arbetet omfattar stora affärer med korta säljcykler.
Nordiska Inglasningar ligger i framkant när det gäller automatisering, vilket ger säljaren god administrativ support och möjlighet att fokusera på försäljningen.Profil
Du har ett brinnande intresse för försäljning och drivs av att ständigt utvecklas och uppnå nya mål. Som person är du driven, mål- och tävlingsinriktad med en förmåga att snabbt skapa förtroende och avsluta affärer. Du ser möjligheter att växa inom företaget, ta större ansvar och utvecklas både professionellt och personligt.Kvalifikationer
B-körkort
Minst 2-3 års dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna med erfarenhet av fältförsäljning
Erfarenhet av nykundsbearbetning med förmåga att självständigt driva hela försäljningsprocessen
Nyfiken, kreativ och en vilja att ständigt utveckla ditt arbetssätt
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Förmåga att kommunicera på flera språk
Erfarenhet av att arbeta med både B2B- och B2C-kunder
Erfarenhet av att arbeta i CRM-systemÖvrig information
Plats: Bromma, Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Lönenivå: Fast lön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Förmåner: Tjänstebil, friskvårdsbidrag, företagsresor, säljtävlingar
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Nordiska Inglasningar med Saleshub. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare: joel.molin@saleshub.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
