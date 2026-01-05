Säljare till Nanostone AB
2026-01-05
Säljare till Nanostone AB
Är du målinriktad med ett brinnande intresse för försäljning? Trivs du med att hantera flera uppgifter samtidigt och är skicklig på att bygga långvariga kundrelationer? Då har vi den perfekta tjänsten för dig som säljare hos oss på Nanostone AB!
Vi på Nanostone söker just nu en driven säljare som vill bli en del av vårt engagerade säljteam. I rollen blir du den första kontakten våra kunder har med oss och din insats blir avgörande för att skapa en positiv och professionell kundupplevelse.
Du kommer att arbeta med försäljning av våra tjänster och ge rådgivning till både nya och befintliga kunder. En stor del av arbetet handlar om att hantera inkommande förfrågningar och driva försäljning via telefon och mejl.
Vi ser gärna att du är van vid att arbeta i flera system samtidigt och har förmågan att snabbt ge den service och respons som våra kunder förväntar sig.
Vi söker dig som:
Har en positiv attityd och brinner för att ge våra kunder service i världsklass.
Är skicklig på att bygga kundrelationer och har ett naturligt driv för försäljning.
Har lätt för att skapa förtroende och möta kundens behov på ett professionellt sätt.
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta och kommunicera med andra.
Har goda datorkunskaper, gärna med erfarenhet av att arbeta i CRM-system.
Ringa, följa upp och sälja på både varma och kalla leads
Hantera kundärenden via telefon, mejl och chatt med fokus på att ge professionell och vänlig service
Snabbt kunna genomföra en behovsanalys
Arbeta mot uppsatta nyckeltal och försäljningsmål
Praktisk information:
Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Garantilön med rörlig provision utan tak samt bonus
Startdatum: Löpande mellan januari - februari
Arbetsplats: Nanostones kontor i Trelleborg.
Arbetstid: Varierande arbetstider måndag till fredag (helgarbete kan förekomma vid hög arbetsbelastning). Planerad övertid infaller under februari-maj med kompensatorisk ledighet i slutet av året.
Varför ska du välja Nanostone AB?
Nanostone är Nordens ledande företag inom specialrengöring och ytbehandling och har funnits sedan 2008 med kontor i Köpenhamn, Århus och Trelleborg. I Sverige är vi verksamma från Skåne till Uppsala. Som en branschledande organisation som ständigt växer kan vi erbjuda dig en spännande roll i en dynamisk arbetsmiljö, där du får möjlighet att utmana dig själv, utvecklas som säljare och vara en del av vårt team som driver innovation inom branschen.
Vad vi önskar av dig:
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av försäljning och att du är målinriktad med en passion för att skapa starka kundrelationer. Du bör ha grundläggande datorkunskaper, och erfarenhet av CRM-system är meriterande. Som person är du energifylld, motiverad att ständigt utvecklas och trivs i en miljö med högt tempo. Du är en lagspelare som tar ansvar för att uppnå både individuella som gemensamma mål och resultat. Dessutom är du utåtriktad och har en naturlig talang för att bygga och underhålla kundrelationer.
I början av din anställning kommer du att genomgå en omfattande introduktion och få utbildning i våra processer och produkter.
Välkommen med din ansökan!
Våra säljare präglas av kompetens, närvaro i kundsamtal och drivkraft mot företagets mål. Om du brinner för försäljning och vill vara med på vår resa att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder - ansök idag och bli en del av Nanostones växande team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6723708-1772316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nanostone AB
(org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta
231 62 TRELLEBORG Jobbnummer
9668817