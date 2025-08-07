Säljare till Moberg Bil // Göteborg
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största aktör inom försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Och med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Nu söker vi, tillsammans med Oddwork, efter en säljare som både älskar ett högt tempo och att göra affärer. Är du en tävlingsinriktad lagspelare som vill utmanas och växa? Då kan du vara den vi söker! Vad innebär rollen som Säljare? Som säljare hos oss är du en viktig del av vårt engagerade säljteam på tio personer som tillsammans styr mot gemensamma mål. Du driver hela säljprocessen, från leadshantering och kundkontakt till offert, provkörning, inbytesberäkning och leverans. Utöver det arbetar du proaktivt med att hitta nya kunder och bygga långsiktiga relationer. Genom att lyssna in kundens behov vägleder du dem till den bästa lösningen. Vi arbetar mot tydliga mål och självklart finns en teamleader nära till hands för stöd och coachning när du behöver. Vi söker dig som... ...har fingertoppskänsla och vet precis hur man stänger en affär på bästa sätt. Du älskar att arbeta och trivs i ett högt tempo - ju mer det händer, desto mer kommer du till din rätt. Som tävlingsinriktad och driven brinner du för att överträffa dina egna mål och göra affärer, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma framgång. Har du dessutom en naturlig känsla för att skapa trygghet för kunderna och alltid fått höra att du har munlädret med dig? Då passar du perfekt in hos oss. Och ja, du har:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Körkort, ett krav hos oss.
Har du tidigare erfarenhet av bilförsäljning är det ett plus, men inget krav.
Varför välja Moberg Bil? Hos oss får du chansen att ta plats i ett snabbväxande bolag som älskar att vinna tillsammans. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor. Vi satsar på vår personal med möjlighet till både utveckling och utmaning - för vi vet att när du växer, växer vi också.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Grundlön + provision KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2025-09-07 (urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag)
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in iOddworksvärld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
