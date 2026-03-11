Säljare till mässor
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-03-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
eller i hela Sverige
Följande annons kommer från vår uppdragsgivare.
Vi söker säljare för försäljning av vår matkasse.
Vi är ett ledande företag inom utleverering av matkasse till våra kunders dörr. Vi erbjuder ett brett sortiment av råvaror till bästa kvalité och priser. Vi dubblar vår försäljning varje år och söker nu fler säljare för att match de ökade behovet från våra kunder.
Med vår nysatsning på olika mässor och torg kommer vi att behöva säljare som bemannar våra snygga och inbjudande montrar och säljer vårt vår tjänst "Matkassen"
Du kommer att arbeta med att presentera ett enkelt och växande koncept där våra kunder får levererat matkassar hem till dörren. Du ingår i ett team på 5 personer som reser runt i din region och besöker mässor, torg och olika köpcentrum samt lite andra event.
Du arbetar 8 timmar per dag i olika skift. Skiften sträcker sig mellan 10-20 måndag till söndag. Du arbetar i genomsnitt 1 1/2 helg i månaden med möjlighet till mer om så önskas.
Du erbjuds en fast lön på 20 000 plus generös provision.
Vi erbjuder säljutbildning för alla som börjar, samt vidareutbildning för de som önskar fortsatt utveckling.
Ve ser att du har minst 3 månaders erfarenhet av tidigare försäljning.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med ansökan. Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9789410