Säljare till Maskinia Stockholm
2025-09-18
Maskinia AB är generalagent i Sverige för Develon, Case och Bergmann - tre ledande varumärken inom entreprenadmaskiner. En komplett maskinpartner som erbjuder försäljning, service och reservdelar - hela tiden med kunden i centrum. Med huvudkontor i Linköping och filialer på flera orter runt om i landet har Maskinia en stark närvaro och stabil tillväxt. Företaget har idag cirka 110 medarbetare och omsätter ca 600 Mkr.
Vi söker nu en säljare som vill vara med och bidra till fortsatt tillväxt och framgång i Stockholm!
Om rollen
Hos oss får du möjlighet att arbeta med tre starka varumärken inom entreprenadmaskiner - något som skapar både variation och ett stort affärsvärde i vardagen. Du rapporterar till säljledningen och har ett nära samarbete kring affärsmöjligheter, prioriteringar och strategier för att nå uppsatta mål.
Som säljare ansvarar du för försäljningen av entreprenadmaskiner inom din region i Stockholm. Du arbetar både med att utveckla befintliga kundrelationer och hitta nya kunder och driver hela säljprocessen - från prospektering och kundkontakt till offert, leverans och uppföljning.
Rollen kräver hög närvaro ute på fältet, där du möter kunder i deras vardag, bygger förtroende och skapar långsiktiga relationer genom ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektering och bearbetning av nya kunder samt uppföljning av befintliga
Planering och genomförande av kundbesök
Offertarbete och hantering av pågående affärer
Visning och demonstration av maskiner, både på anläggning och mässor
Avslut, leverans och efterföljande kunduppföljning
Du samarbetar tätt med kollegor inom både försäljning och eftermarknad, och har goda möjligheter att påverka arbetssätt och utvecklingen i regionen.
Om vår anläggning i Stockholm
Maskinias anläggning i Stockholm är en väletablerad och viktig del av vår verksamhet. Här arbetar idag ett engagerat team bestående av en platschef, en ekonom, tre säljare, sex tekniker, två kundmottagare och reservdelssäljare. Tillsammans utgör vi en kompetent och sammansvetsad grupp som hjälps åt för att ge våra kunder den service och tillgänglighet de behöver.
Vi arbetar nära varandra - från försäljning till eftermarknad - vilket skapar en bra laganda och en snabb väg från idé till genomförande. Här får du kollegor med mycket erfarenhet och ett starkt engagemang för både kunden och maskinerna vi jobbar med.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning av kapitalvaror - gärna inom entreprenadmaskiner, lantbruksfordon, lastbilar eller liknande områden. Du är självgående, trivs med att ta egna initiativ och har lätt för att bygga förtroende i mötet med kunder. Ett intresse för teknik och maskiner är meriterande, men det viktigaste är att du är lösningsorienterad och nyfiken.
Du behöver inte kunna allt från början, men du ska trivas i en roll där du får stort eget ansvar.
Som säljare hos oss möter du allt från enskilda maskinägare till stora företag med omfattande maskinparker. Din förmåga att anpassa dig till olika behov och bygga långsiktiga relationer är avgörande för att lyckas. Rollen är varierande och kräver både strategiskt tänkande och praktisk handlingskraft - vilket passar dig som motiveras av att varje dag ser olika ut.
Vi söker dig som är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och som ser styrkan i att samarbeta. På Maskinia arbetar vi tillsammans och drar nytta av varandras erfarenheter för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom någon maskinbransch
God vana av att arbeta i CRM-system och ett strukturerat arbetssätt
Affärsmässighet och driv, med en entreprenöriell inställning
Det här erbjuder vi
Hos Maskinia får du arbeta i ett företag med stark framtidstro, korta beslutsvägar och stort engagemang. Vi erbjuder varierande roll i ett bolag med tydligt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi erbjuder en lönemodell som innebär en fast del och en del baserad på provision, där din ersättning kopplas direkt till din prestation och försäljning. Utöver detta får du stöd och utbildning för att utveckla din produktkännedom och försäljningsförmåga. Din roll är central för vår expansionsstrategi och ger dig möjligheten att aktivt påverka och bidra till vår gemensamma framgång.
Här erbjuds du en utvecklande arbetsmiljö där du har en viktig roll i att forma framtidens försäljning inom maskinbranschen. Tillsammans med ett stabilt team kommer du att inspireras och stöttas, samtidigt som du har friheten att självständigt ta initiativ.
Här får du möjlighet att påverka din vardag och din försäljning - och vi stöttar dig längs vägen.
Låter detta spännande och är du rätt person för uppdraget? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26/10. Vi genomför intervjuer löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om Maskinia, välkommen att kontakta VD Fredrik Holmquist 013-16 30 75 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinia AB
Molnbackavägen 4
För detta jobb krävs körkort.
Maskinia AB Järfälla
