Säljare till Maskincentrum i Frillesås
2025-09-25
SÄLJARE TILL MASKINCENTRUM
Vill du bli en nyckelperson på Maskincentrums nyöppnade anläggning i Frillesås? Som säljare får du chansen att forma försäljningen av fritidsfordon i en helt ny miljö. Rollen passar dig som är engagerad, resultatfokuserad och en riktig lagspelare. Här får du arbeta nära kunder och kollegor, driva försäljningsaktiviteter och vara med från start i en spännande och växande verksamhet. Ansök till rollen redan idag!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som säljare hos Maskincentrum i Frillesås blir du navet i försäljningen av fritidsfordon och rollen innebär daglig kontakt med kunder, både i utställningen och via telefon. Du ansvarar för planering av leveranser och arbetar aktivt med försäljningsprocessen från start till mål. Utöver detta driver du marknadsföringsaktiviteter, skapar annonser, publicerar i sociala medier och stöttar mediebyrån med material. Arbetet inkluderar också uppföljning av försäljning och offerter samt deltagande vid mässor, helgaktiviteter och andra försäljningsaktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Daglig kundkontakt och försäljning av fritidsfordon
Ansvarar för uppsatta försäljningsmål
Ansvar för planering av leveranser
Delta och driva försäljningsaktiviteter
Delansvar för marknadsföring
Mottagningskontroller av fordon
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Som säljare hos Maskincentrum är engagemang och affärsmässighet viktiga egenskaper, vi tror att du som söker trivs med att ha många bollar i luften samt gillar att ta dig an nya utmaningar med energi och nyfikenhet. Vidare tror vi också att du är kommunikativ och möter kunder och kollegor på ett professionellt sätt samtidigt är du prestigelös, samarbetar gärna och drivs av att nå resultat och skapa värde för både företaget och kunderna. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Dokumenterat säljresultat
God dator- och systemvana
Flytande svenska i tal och skrift
Körkort B
Erfarenhet från husbils- och husvagnsbranschen är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som säljare är en direktrekrytering där du blir anställd av Maskincentrum i Frillesås. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Amanda Olsson. ÖVRIG INFORMATION Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskincentrum i Frillesås Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9525658