Säljare till Make Sense Partner

Är du en driven och modig person som älskar att kommunicera & bygga relationer? Här ges du möjligheten att göra just det, samtidigt som du får representera ett av Sveriges kändaste varumärken, Hitta.se.
Låter det spännande? Missa då inte chansen att bli en del av Make Sense Partner - där försäljning och kommunikation möts i perfekt harmoni!
Om Make Sense Partner
Att arbeta på Make Sense Partner handlar om att skapa resultat tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. En av våra viktigaste hörnstenar är att vara en stimulerande och rolig arbetsmiljö där vi ständigt tränas för att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt. Vi erbjuder en gedigen säljutbildning från dag ett, med fokus på försäljningsteknik, kommunikation och personlig utveckling. Du får stöd av en säljcoach som hjälper dig att nå dina mål.
Som en del i vårt engagerade team arbetar vi tillsammans mot gemensamma framgångar i en miljö som präglas av stark laganda och gemenskap. Det är högt i tak och vi jobbar med stor delaktighet i beslut för att driva företaget framåt. Vi värnar om din hälsa och erbjuder bland annat träning på arbetstid - vi vet att välmående leder till framgång!
Vi letar efter dig som inte är rädd för att tänka utanför boxen och som har glimten i ögat - för hos Make Sense Partner handlar det inte bara om resultat, utan också om att ha kul på jobbet längs vägen - därför anordnar vi kontinuerligt säljtävlingar & olika teamaktiviteter!
Som säljare kommer du bland annat Ansvara över egen försäljningsbudget: Du hanterar och ansvarar över din egen budget för att nå uppsatta mål.
Kontakt med företag: Du kontaktar aktiva företag i Sverige via telefon för att presentera våra tjänster. Vid behov bokar du även videomöten med kunderna.
Behovsanalys och rådgivning: Du hjälper företagen att identifiera sina behov och koppla dem till rätt produkter som skapar värde och nytta.
Arbeta i affärssystem: Du använder våra uppdragsgivares affärssystem för att hantera kundinformation och affärsprocesser.
Vi söker dig som..
Är en stjärna på kommunikation! Du är resultatfokuserad och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med kunder. Då rollen är kundorienterad är det avgörande att du är social och bekväm med att nätverka professionellt.
Med hjälp av din "vinnarskalle"-mentalitet ser du utmaningar som språngbrädor mot framgång. Din uthållighet och energi genomsyrar ditt arbete och gör varje kundmöte till en chans att inspirera.
Vi värnar om en inkluderande och stöttande arbetsmiljö och söker därav dig som är en omtänksam lagspelare.
ÖvrigtStart: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag-Fredag, 08-17
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
