Säljare till M&M i Fröland
Stegra Rekrytering AB / Säljarjobb / Timrå Visa alla säljarjobb i Timrå
2026-02-04
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Rekrytering AB i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
eller i hela Sverige
Nu söker vi en relationsskapande, driven och strukturerad säljare till M&M i Fröland AB med ambitionen att utveckla både affärer och kundrelationer i ett växande bolag. Låter det intressant? Ansök idag!Publiceringsdatum2026-02-04Företaget
M&M i Fröland AB är ett etablerat företag som arbetar med försäljning och uthyrning av containrar, lager- och förvaringslösningar samt bodar och specialanpassade moduler. Företaget är känt för sin höga servicegrad, nära kunddialog och sin förmåga att leverera lösningar som är både praktiska och långsiktiga. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, ett lösningsorienterat arbetssätt och ett tydligt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Om rollen
I rollen som säljare hos M&M i Fröland får du en central position där du ansvarar för hela säljprocessen, från första kontakt till avslutad affär. Du arbetar både med befintliga kunder och med att skapa nya affärsrelationer. En stor del av arbetet handlar om att bygga förtroendefulla relationer, förstå kundernas behov och ta fram rätt lösningar. För att lyckas i rollen krävs att du arbetar strukturerat och noggrant med offerter, uppföljning och dialog, samtidigt som du är driven och affärsinriktad.Profil
Vi söker dig som är relationsskapande och trivs i mötet med människor. Du är driven och motiveras av att göra affärer, men arbetar samtidigt noggrant och strukturerat med ordning och uppföljning. Du är självgående, ansvarstagande och kommunikativ, och har en förmåga att skapa förtroende både internt och externt.
Krav för tjänstenTidigare erfarenhet av försäljning, projektledning eller liknande roll med direkt kundkontakt
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
B-körkort
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
MeriterandeCAD-kompetens - kunna läsa och förstå ritningar, enklare modellering eller redigeringÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Uppdragsform: Tillsvidareanställning
Ort: Timrå
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076-006 62 95 och ida@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858), https://stegra.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9722256