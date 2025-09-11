Säljare till Lely Center Skåne
2025-09-11
SÄLJARE TILL LELY CENTER
Är du en driven och resultatorienterad person med ett intresse för lantbruk och kundrelationer? Vill du vara med och hjälpa lantbrukare att automatisera och effektivisera sin verksamhet? Då har vi jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som Säljare kommer du att arbeta med försäljning till främst kunder i Halland och Skåne. Du blir en del av deras Sales Team, som präglas av högt i tak, prestigelöshet och en stark anda där de tillsammans alltid sätter kundens behov först. I denna roll får du möjlighet att bygga relationer och identifiera kundens behov. Du arbetar mot en budget och ansvarar för att identifiera kunder, deras behov, driva försäljningsprocessen och leda projekteringsfasen fram till att ett kontrakt är på plats.
Du kommer att arbeta med produkter som Lely Collector, Discovery och Juno, samt hela deras breda produktsortiment. Allt för att hjälpa kunder att robotisera och utveckla sina verksamheter för framtiden. Mot budget bedriva försäljning i ett geografiskt område
Kalkylering och projektering
Orderbekräftelser, offerter samt uppdatera data och kundinformation i våra system
Delta i mässor och kundaktiviteter och utbildningar
Månadsavstämning och rapportering till närmaste chef
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen tror vi att du har ett stort intresse för både sälj och framtidens jordbruk. Du är resultatdriven, målinriktad och har en stark vilja att nå uppsatta mål. Som lagspelare värdesätter du samarbetet och att tillsammans nå framgång. En viktig egenskap för denna roll är också din förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete för att driva resultat. Ett brinnande intresse för sälj, affärer och lantbruk
Relevant utbildning ex. lantbruksskola eller kännedom om lantbruket
Tidigare säljerfarenhet
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
God datorvana
God förmåga att planera ditt arbete själv
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Säljare är en direktrekrytering där du blir anställd av Lely Center. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden. De erbjuder ett fritt och rörligt arbete med fast grundlön, provision och förmånsbil i ett spännande innovativt företag i tillväxt
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.lely.com/se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9503994