Säljare till KungSängen Länna
2026-02-09
Är du en toppsäljare med ambitioner? Bli en del av vårt vinnande team nu!
Vi är en av Sveriges största sängkedjor och vi söker nu efter extremt drivna säljare som brinner för försäljning och att leverera exceptionella resultat. Hos oss strävar vi efter en värld där alla sover gott. Vi tror på människors lika värde och att möta alla med respekt, vilket är centralt i vår värdegrund.
Vem är vi?
KungSängen är Sveriges ledande sängkedja med en passion för att skapa den perfekta sängen för varje individ. Sedan 1998 har vi tillverkat våra egna sängar för hand, lokalt i Enköping. Vi värnar om vår natur och tar ansvar för vår miljöpåverkan genom att använda lokala råvaror och noggrant utvalda material. Vi tillverkar sängarna först efter beställning, vilket minimerar onödiga utsläpp och säkerställer högsta kvalitet på varje säng vi levererar .
Vad vi erbjuder:
Enastående karriärmöjligheter:
Här får du chansen att avancera och utvecklas inom ett framgångsrikt företag.
Motiverande arbetsmiljö:
Du blir en del av ett dynamiskt team där vi stöttar och inspirerar varandra att nå nya höjder.
Attraktiv ersättning:
Vi belönar hårt arbete med en konkurrenskraftig lön och generösa bonusar baserade på prestation.
En stark värdegrund:
Vi tror på respekt, människors lika värde och att möta alla med förståelse och omtanke.
Kundfokuserad och resultatinriktad:
Du sätter alltid kunden först och har en stark drivkraft att nå och överträffa försäljningsmål.
Passionerad säljare:
Du älskar utmaningar och ser varje kundmöte som en möjlighet att sluta en affär.
Proaktiv och självmotiverad:
Du tar initiativ och ansvar för att driva försäljningen framåt.
Teamorienterad:
Du trivs med att arbeta i team och delar vår värdegrund om respekt och människors lika värde.
Intresse för inredning:
Ett genuint intresse för inredning och design är ett stort plus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktiv försäljning:
Presentera och demonstrera våra produkter på ett engagerande sätt för att maximera försäljningen.
Kundrådgivning:
Ge professionell rådgivning och vägledning för att hjälpa kunderna att välja rätt säng och tillbehör för deras individuella behov.
Fullständig försäljningsprocess:
Hantera hela försäljningsprocessen från start till mål, inklusive kassahantering och administration.
Vem är du?
Du är en dynamisk och målmedveten person som älskar att interagera med människor. Du har en naturlig förmåga att skapa personliga kundupplevelser och ser varje kundmöte som en möjlighet att göra en positiv skillnad.
Vårt löfte:
Vi erbjuder en stimulerande och varierad arbetsdag med chansen att utveckla ditt affärsmannaskap. Hos oss får du möjligheten att guida varje kund genom viktiga köp som ska ge glädje i många år. Vi investerar i våra medarbetare och deras framtid, och vi tror på att belöna framgång.
Övrig information
Vi söker 2 stycken semestervikarier på ca 60% vardera i vår butik i Länna
Man kommer också behöva kunna jobba extra vid behov nu under våren.
Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt.
För frågor rörande tjänsten kontakta Butikschef Lisa Lindberg lisa.lindberg@kungsangen.com
Är du redo för att ta din säljkarriär till nästa nivå?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Välkommen till oss - där vi tillsammans strävar efter att alla ska sova gott! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KungSängen Produktion AB
(org.nr 556553-8641), http://www.kungsangen.com
Truckvägen 5 (visa karta
)
142 53 SKOGÅS Jobbnummer
9730289