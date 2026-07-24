Säljare till Kitchen by Watma
Watma Education AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
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Vill du vara med och bygga upp ett växande affärsområde – och spela en nyckelroll i vår tillväxt? Kitchen By Watma driver skolmåltidsverksamhet i flera städer och är en del av Watma Education. Vi levererar dagligen tusentals måltider till både egna skolor och externa verksamheter. Nu söker vi en säljare och mötesbokare som vill vara med och skapa nya affärer och bidra till vår fortsatta expansion inom både befintliga och nya målgrupper.
Hos oss får du en resultatorienterad miljö där prestation uppmärksammas, med en fast lön i kombination med prestationsbaserad ersättning. Vi erbjuder nära samarbete med erfarna och trevliga kollegor, ett fint kontor i centrala Stockholm nära Kungsträdgården. Det här är en perfekt roll för dig som gillar tempo och att arbeta målmedvetet mot tydliga mål!
Ditt uppdrag
🌟 Som säljare hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor, såsom affärschef, affärsutvecklare och kökschefer.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar som mötesbokare består av att boka möten med potentiella kunder via telefon och e-post samt fylla vår pipeline med nya leads och affärer.
🌟 Rollen innebär också att identifiera och kontakta beslutsfattare, förbereda underlag till säljteamet, delta vid kundmöten och arbeta strukturerat med uppföljning i vårt CRM-system.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Någon form av eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi eller liknande.
✔ God datorvana, goda kunskaper i MS Office samt vana av att arbeta strukturerat i system.
✔ Det är meriterande om du har erfarenhet av mötesbokning, sälj eller kundkontakt, gärna i telefonbaserade roller.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ Utrustad med ett starkt eget driv, trivs med hög aktivitet och motiveras av att skapa resultat och nå tydliga mål.
✔ Vänlig, kommunikativ och har lätt för att bygga goda relationer när du kontaktar nya personer, bland annat rektorer, skolchefer och VD:ar.
✔ Strukturerad och gillar att jobba systematiskt för att säkerställa hög kvalitet i din uppföljning.Publiceringsdatum2026-07-24Anställningsvillkor
Anställningsform: Fast lön i kombination med prestationsbaserad ersättning; tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Placering: Tjänsten är baserad i Stockholm. Vi arbetar tillsammans från kontoret mitt i stan varje arbetsdag, eftersom vi tror på värdet av det dagliga samarbetet och den gemenskap det skapar.
Tillträde: Augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 9 augusti 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857544-2115810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.watma.se
Västra Trädgårdsgatan 9 (visa karta
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111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Watma Education Jobbnummer
10011279