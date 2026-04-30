Säljare till Kinnarps i Örebro
AxÖ Consulting AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-04-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Örebro
"Det här är en möjlighet för rätt person att inte bara vara med och påverka, utan också vara med och forma bolagets riktning." - Malin Engström, VD Kinnarps i Örebro.
Hos Kinnarps i Örebro finner du ett väletablerat bolag med en stabil affär, grundad i långsiktiga kundrelationer, en stark närvaro inom offentlig sektor och ett engagerat team.
• Vi har en väldigt bra grund att stå på. Nu vill vi ta nästa steg och bli mer närvarande, mer proaktiva och tydligare i vårt erbjudande, säger Malin.
Historiskt har mycket av affären varit orderdriven, med upphandlingar och återkommande kunder som bas. Det har skapat en fin trygghet och kontinuitet i bolaget. Samtidigt finns en tydlig ambition att vidareutveckla affären - att arbeta mer strategiskt, identifiera nya möjligheter och i högre grad ta initiativ som driver tillväxt över tid.
Vi söker dig som vill starta din resa hos Kinnarps i en roll där du lär känna kunder, erbjudande och affär - men som samtidigt har en tydlig ambition att axla ett större ansvar i bolaget. Kinnarps står inom ett par år inför förändringar som för rätt person kan innebära möjlighet till ett utökat ansvar och på sikt även delägarskap.
Vad innebär rollen?
Som affärsutvecklare kliver du in i en etablerad men utvecklingsbar affär, där fokus ligger på att vidareutveckla befintliga kundrelationer samtidigt som du driver ett mer proaktivt och strategiskt arbete framåt. Du kommer jobba nära företagets ledning och därigenom få god inblick i Kinnarps övergripande strategi och i företagandet som helhet, men även få möjlighet att påverka riktningen framåt.
Rollen innebär att du successivt bygger upp en egen affärsportfölj med budgetansvar, samtidigt som du bidrar till att utveckla hur hela bolaget arbetar med försäljning och affär. Du förväntas ta ett tydligt ägarskap där du arbetar med hela affärsprocessen - från att identifiera nya möjligheter till att realisera dem i konkreta affärer och långsiktiga samarbeten.
Det innebär att du:
Identifierar nya marknader, kundsegment och samarbeten
Initierar och driver dialoger med beslutsfattare
Utvecklar erbjudanden och affärsmodeller utifrån kundens behov
Bidrar till att forma arbetssätt, struktur och strategi
Mycket av arbetet sker nära kund, där du analyserar behov, tar fram lösningsförslag och driver initiativ från idé till genomförande. Rollen handlar inte enbart om att genomföra affärer, utan om att förstå kundens verksamhet på djupet och omsätta insikter till hållbara lösningar - både affärsmässigt, funktionellt och långsiktigt.
• Vi söker någon som både har förmågan att lyfta blicken och se nya möjligheter, men också drivet att omsätta idéer till konkreta resultat, avslutar Malin.
Vem söker vi?
Det här är en roll för dig som vill ta ett helhetsgrepp om affären och som trivs i gränslandet mellan strategi, rådgivning, projektledning och försäljning.
Du är en person som :
Har ett starkt affärsdriv och är van att ta egna initiativ
Är analytisk och ser möjligheter till utveckling och tillväxt
Bygger långsiktiga relationer och skapar förtroende
Trivs i en rådgivande roll där kundens behov står i centrum
Har förmåga att driva flera parallella initiativ och projekt
Är trygg i att växla mellan strategiskt och operativt arbete
Har ett helhetsperspektiv och ser bortom den enskilda affären
Vi söker dig med erfarenhet av B2B-affärer där du haft ansvar för både relation och resultat. Erfarenhet av rådgivande försäljning är särskilt relevant, liksom vana att arbeta med olika typer av beslutsfattare.
Det är meriterande med erfarenhet från närliggande områden såsom inredning, projektledning eller arbetsmiljö, samt kunskap om offentlig sektor och upphandling. Rollen kräver även en god administrativ förmåga och vana att arbeta i olika systemmiljöer. Ett intresse för färg, form och funktion är också en viktig tillgång.
Här finns en stark plattform, ett välkänt varumärke och en tydlig ambition att utvecklas. För rätt person är det en möjlighet att påverka affären på riktigt - och på sikt ta en större roll i bolaget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information och ansökan
I denna rekrytering har Kinnarps valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jenny Berg: jenny.berg@axoconsulting.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Kinnarps är en av Europas ledande helhetsleverantörer av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.
Förutom en välkomnande kultur, passionerade kollegor och ett spännande arbete där din insats gör skillnad erbjuder vi:* Chans att vara en del av en internationellt framgångsrik inredningskoncern* Möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen* Kontinuerlig kunskapsutveckling inom affärs- och verksamhetsutveckling* Nätverkande, både internt och externt* En inspirerande arbetsmiljö i vårt showroom
Upptäck Kinnarps värld på kinnarps.se. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Fabriksgatan 47 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinnarps Kontakt
Jenny Berg jenny.berg@axoconsulting.se 0720-741999 Jobbnummer
9884823